Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Полный текст выступления Президента Казахстана на общеполитических дебатах 75-й сессии Генссамблеи ООН

    23 Сентября 2020, 20:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» публикует полный текст выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Будущее, которое мы хотим. ООН, в которой мы нуждаемся: Подтверждение нашей коллективной приверженности мультилатерализму»

    (23 сентября 2020 г.)

    Г-н Председатель,

    Г-н Генеральный секретарь,

    Ваши Превосходительства,

    Уважаемые делегаты,

    75-летняя годовщина Организации Объединенных Наций, которую мы отмечаем в этом году, проходит в полное драматизма и критических вызовов время.

    Главным из них остается пандемия COVID-19. Она наносит серьезный ущерб глобальной экономике и выступает источником многочисленных бедствий и страданий людей во всем мире.

    На фоне этой беспрецедентной в истории человечества трагедии, хочу выразить от имени моих соотечественников искреннюю благодарность и признательность медикам и всем профессионалам, самоотверженно защищающим нас на передовой от смертоносного вируса.

    Нынешняя чрезвычайная ситуация в мире, спровоцировавшая обрушение систем здравоохранения, гуманитарные и социально-экономические потрясения, стала для всех нас серьезным испытанием на прочность. COVID-19 безжалостно высветил все наши прошлые ошибки и просчеты.

    В рамках кризисного реагирования мы наблюдаем рост торгового протекционизма и политического национализма, вызвавшие системные сбои в международном сотрудничестве и нарастание «глобальной дисфункции».

    Сегодня вся планета находится в тревожном ожидании новой волны драматических событий с необратимыми последствиями. Нарастающий дефицит взаимного доверия, искаженное восприятие конкуренции наций, усиливающиеся торговые войны и санкции подрывают перспективы устойчивого развития, лишая миллиарды людей надежды на лучший мир.

    Будем откровенны – после завершения Холодной войны мы упустили уникальный шанс построить по-настоящему справедливую систему международных отношений, которая бы фокусировалась на продвижении интересов простых граждан. Судьбы будущих поколений зависят от глубинного осознания истинных причин возникновения подобной ситуации, в первую очередь, нами – лидерами государств.

    Нам всем необходимо задуматься над выполнением общего морального долга, связанного с выстраиванием парадигмы «Нового мира». Считаю, что сейчас для человечества наступил важный переломный момент истории.

    Великий казахский поэт и философ Абай Кунанбайулы, который родился за сто лет до учреждения ООН, предложил свою формулу успешного глобального взаимодействия: «Адамзатқа не керек: сүймек, сезбек, кейімек, қарекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек». Смысл этого высказывания можно передать следующим образом: «Для достижения гармонии человечеству необходимы любовь и сострадание в чувствах, взвешенность и настойчивость в делах, благоразумие и мудрость в словах».

    В данном контексте позвольте мне поделиться рядом соображений о нашем коллективном ответе на текущие вызовы.

    Господин Председатель,

    Сразу после внезапной вспышки коронавируса различные фонды и программы ООН были незамедлительно мобилизованы на борьбу с кризисом.

    Однако международному сообществу следует предпринять гораздо больше усилий в этом направлении.

    Во-первых, задача создания мощной глобальной системы здравоохранения потребует модернизации национальных институтов и медицинских учреждений развивающихся стран посредством своевременной и скоординированной поддержки со стороны развитых государств и агентств ООН.

    Во-вторых, недопустимы попытки политизации темы разработки вакцины от COVID-19. Необходимо достичь всеобъемлющего международного соглашения об инвестициях и торговле в этом важном вопросе, которое бы способствовало глобальному производству вакцины и эффективности логистических цепочек в ее поставках.

    В-третьих, стоит подумать о пересмотре Международных медико-санитарных правил с целью укрепления потенциала как Всемирной организации здравоохранения, так и отдельных государств в области профилактики и противодействия пандемиям.

    В-четвертых, мы предлагаем внимательно изучить идею создания Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН. Один из них Казахстан готов разместить на своей территории.

    И последнее, но крайне важное: в свете бушующей в мире глобальной пандемии как никогда актуальными становятся разработка и запуск системы контроля над биологическим оружием.

    Казахстан предлагает учредить подотчетный Совету Безопасности ООН специальный многосторонний орган – Международное агентство по биологической безопасности, которое в своей деятельности будет базироваться на Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года.

    Уважаемые делегаты,

    Для динамичного восстановления мировой экономики нам необходимо срочно предпринять согласованные действия.

    Я присоединяюсь к призыву Генерального секретаря о необходимости реализации пакета мер по стимулированию экономического роста общей стоимостью в 10% от мирового ВВП, а также разделяю его мнение о том, что ответ на пандемию должен основываться на Новом глобальном соглашении, нацеленном на создание равных и более широких возможностей для всех.

    Мы считаем, что меры по замораживанию выплат долгов беднейшими странами будут содействовать нейтрализации негативных факторов и купированию неопределенности на мировых рынках. Международным финансовым учреждениям следует активнее внедрять инновационные решения в свою деятельность. В частности, имею в виду формулу «долговые послабления в обмен на инвестиции в национальные системы здравоохранения».

    Надеюсь, что предстоящее Заседание высокого уровня по финансированию глобального развития увенчается принятием конкретных и действенных решений.

    Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, особенно сильно пострадали от COVID-19, нанесшего серьезный ущерб торговле и транспортно-логистическому комплексу.

    Как действующий председатель Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, Казахстан предложил принять Дорожную карту ООН с целью придания нового импульса реализации Венской программы действий.

    Высокие ожидания наших граждан связаны с достижением практических результатов в соответствии с Повесткой дня устойчивого развития на период до 2030 года.

    Восстановление прежних темпов совместной работы в рамках Десятилетия действий по достижению Целей устойчивого развития потребует быстрых и хорошо скоординированных шагов. В этом контексте ближайшие 10 лет являются критически важными для нашего поколения.

    Безоговорочно должна быть достигнута главная фундаментальная цель – полное искоренение голода на планете.

    В этом связи мы отмечаем значимость созыва Саммита по продовольственным системам в 2021 году.

    Созданная по инициативе Казахстана Исламская организация по продовольственной безопасности готова оказать всемерное содействие в формировании продовольственных резервов для проведения масштабной международной гуманитарной кампании.

    Мы должны подтвердить свои обязательства «не оставлять никого без поддержки и помощи», особенно детей, молодежь, женщин, пожилых людей и граждан с особыми потребностями, по которым кризис ударил наиболее сильно.

    Следует не допустить превращения крупнейшего в современной истории сбоя систем образования в «катастрофу поколения».

    Ключевое значение в эффективном решении насущных проблем современности играет активное участие гражданского общества и частного сектора.

    В этом году волонтерское движение явило многочисленные примеры вдохновляющей человеческой солидарности во всем мире.

    В знак признания роли добровольцев предлагаю ООН провозгласить Международный год мобилизации волонтеров в целях развития. В Казахстане Годом волонтеров был объявлен 2020 год.

    Господин Председатель,

    В тени пандемии на нас надвигаются еще два суровых вызова.

    Один из них – кризис ядерного нераспространения и разоружения.

    Сегодня Казахстан является для всего мира примером и образцом для подражания как ответственное государство, добровольно отказавшееся от своего ракетно-ядерного арсенала и закрывшее крупнейший в мире атомный испытательный полигон.

    Однако продолжающаяся эрозия режима нераспространения ставит нас в крайне уязвимое и опасное положение.

    В этой связи Казахстан ожидает, что все государства-члены поддержат его призыв к ядерным державам принять все необходимые и неотложные меры для спасения человечества от ядерной катастрофы.

    В этом отношении мы высоко ценим активную роль соответствующих учреждений ООН, включая Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Считаем, что юридически обязательные негативные гарантии безопасности должны быть предоставлены каждому государству, не обладающему ядерным оружием. Мы призываем все страны «ядерной пятерки» ратифицировать соответствующие Протоколы к Договорам о зонах, свободных от ядерного оружия, включая Семипалатинский договор.

    Изменение климата – еще один экзистенциальный кризис для нашей цивилизации. Эта проблема опасна не только сама по себе, но и выступает в качестве своеобразного «катализатора» других угроз.

    В борьбе с этим глобальным вызовом человечество пока проигрывает. Тем не менее, в условиях пост-коронавирусного восстановления у нас появилась уникальная возможность поставить вопрос защиты окружающей среды во главу угла международной повестки дня. Мы должны объединиться вокруг плана ООН – шесть позитивных шагов по улучшению климата.

    Вопросы экологии очень чувствительны для Казахстана. Трагедии Аральского моря и Семипалатинского полигона, быстрое таяние ледников и опустынивание угрожают не только нашей стране и региону Центральной Азии, но и всему миру.

    Несмотря на высокую зависимость от ископаемого топлива и предстоящий долгий путь к достижению целей Парижского соглашения по климату, приверженность нашего государства развитию безуглеродной экономики не имеет альтернативы.

    Мы сократим выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году за счет системной трансформации экономики и модернизации промышленности.

    Параллельно с этим, в ближайшие пять лет мы планируем высадить в нашей стране более двух миллиардов саженцев деревьев.

    Преодоление этих глобальных вызовов возможно только через восстановление атмосферы доверия между государствами-членами ООН и последовательное укрепление многосторонних институтов.

    Существующий сегодня между странами дефицит доверия крайне токсичен для развития международных отношений.

    Сегодня наш общий моральный долг – продемонстрировать приверженность основным целям и принципам Устава ООН.

    В связи со стремительно растущим спросом на меры по укреплению доверия, Казахстан намерен преобразовать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную организацию по вопросам безопасности и развития в этом стратегически важном регионе.

    Считаем, что мировое сообщество должно более настойчиво продвигать идеологию терпимости, взаимопонимания и культурного разнообразия. Это ключ к эффективному противодействию ненависти и нетерпимости.

    Мы еще раз подчеркиваем необходимость создания широкой коалиции для противостояния другой глобальной угрозе – международному терроризму.

    Приглашаем все страны присоединиться к Кодексу поведения по достижению мира, свободного от терроризма.

    Казахстан одним из первых репатриировал своих женщин и детей из истерзанных войной Сирии и Ирака. Данное решение было сложным, но абсолютно необходимым.

    Мы твердо убеждены в том, что ООН должна координировать международные усилия по преодолению последствий пандемии, ускорению экономического восстановления и улучшению глобального управления.

    Поэтому каждому ее агентству нужно доказать свою эффективность и востребованность в свете стоящих перед современным миром задач.

    У нас нет иной альтернативы, кроме как выстраивание более эффективной и функциональной модели ориентированной на будущее ООН.

    Критика в ее адрес зачастую несправедлива. Сегодня Организация делает ровно столько, сколько ей позволяет политическая воля государств-членов.

    Ваши Превосходительства,

    Каждый из этих трех кризисов, несмотря на существенные различия, де-факто является следствием проблем в системах государственного управления. Достижение подлинно справедливого и ориентированного на чаяния людей глобального мира возможно только при гармоничном сочетании эффективных международных мер с энергичными усилиями на национальном уровне.

    Казахстан преисполнен решимости построить экономически сильное, демократически развитое и сфокусированное на удовлетворение потребностей каждого гражданина «слышащее государство».

    В этой связи мы осуществляем масштабные политические и экономические реформы, призванные придать новый импульс развитию в интересах всего нашего народа.

    Мы декриминализовали клевету, приняли новые законы о политических партиях и мирных собраниях.

    С целью защиты фундаментального права на жизнь и достоинство человеческой личности, принято решение о подписании Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.

    Еще один важный приоритет – обеспечение равных возможностей для женщин и молодежи, полноценная защита прав детей.

    Мы вдвое снизили наш показатель в мировом Индексе гендерного неравенства и ввели обязательную 30-процентную квоту для женщин и молодежи в избирательных списках партий.

    Мы оказали существенную помощь 4,5 миллионам наших сограждан, временно лишившимся доходов во время пандемии, выделив на эти цели 1,1 миллиарда долларов. Более миллиона человек получили продуктово-бытовые наборы. Данные меры не имеют прецедентов в нашей части мира.

    В центре нашего внимания неизменно находится региональное сотрудничество. В данный момент Центральная Азия переживает стремительную трансформацию благодаря значительному расширению взаимодействия между странами региона в различных сферах.

    Уверен, процветающая, сильная и сплоченная Центральная Азия отвечает интересам как местных, так и глобальных заинтересованных сторон.

    В контексте региональной стабильности важную роль играет рациональное использование трансграничных водных ресурсов. Поэтому мы предлагаем создать Региональный водно-энергетический консорциум.

    Для координации повестки дня в области развития в Центральной Азии мы также намерены институализировать Региональный Центр ООН по целям устойчивого развития в Алматы.

    Господин Председатель,

    Важно всегда помнить, что любой кризис открывает окно новых возможностей. Используя их эффективно, мы можем выстроить более сбалансированный, справедливый и инклюзивный мир.

    В решении глобальных проблем нам важно сконцентрироваться на первопричинах и активно продвигать практику превентивных мер для бережного сохранения ограниченных ресурсов планеты.

    Все наши усилия должны руководствоваться моральным императивом – «Все во имя людей».

    Казахстан был и остается твердым приверженцем ООН, нацеленным на деятельное участие в созидании более светлого и счастливого для всех будущего.

    Благодарю за внимание.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Президент Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
    Новости партнеров