Полный текст выступления Президента Казахстана на общеполитических дебатах 75-й сессии Генссамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» публикует полный текст выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Будущее, которое мы хотим. ООН, в которой мы нуждаемся: Подтверждение нашей коллективной приверженности мультилатерализму»

(23 сентября 2020 г.)

Г-н Председатель,

Г-н Генеральный секретарь,

Ваши Превосходительства,

Уважаемые делегаты,

75-летняя годовщина Организации Объединенных Наций, которую мы отмечаем в этом году, проходит в полное драматизма и критических вызовов время.

Главным из них остается пандемия COVID-19. Она наносит серьезный ущерб глобальной экономике и выступает источником многочисленных бедствий и страданий людей во всем мире.

На фоне этой беспрецедентной в истории человечества трагедии, хочу выразить от имени моих соотечественников искреннюю благодарность и признательность медикам и всем профессионалам, самоотверженно защищающим нас на передовой от смертоносного вируса.

Нынешняя чрезвычайная ситуация в мире, спровоцировавшая обрушение систем здравоохранения, гуманитарные и социально-экономические потрясения, стала для всех нас серьезным испытанием на прочность. COVID-19 безжалостно высветил все наши прошлые ошибки и просчеты.

В рамках кризисного реагирования мы наблюдаем рост торгового протекционизма и политического национализма, вызвавшие системные сбои в международном сотрудничестве и нарастание «глобальной дисфункции».

Сегодня вся планета находится в тревожном ожидании новой волны драматических событий с необратимыми последствиями. Нарастающий дефицит взаимного доверия, искаженное восприятие конкуренции наций, усиливающиеся торговые войны и санкции подрывают перспективы устойчивого развития, лишая миллиарды людей надежды на лучший мир.

Будем откровенны – после завершения Холодной войны мы упустили уникальный шанс построить по-настоящему справедливую систему международных отношений, которая бы фокусировалась на продвижении интересов простых граждан. Судьбы будущих поколений зависят от глубинного осознания истинных причин возникновения подобной ситуации, в первую очередь, нами – лидерами государств.

Нам всем необходимо задуматься над выполнением общего морального долга, связанного с выстраиванием парадигмы «Нового мира». Считаю, что сейчас для человечества наступил важный переломный момент истории.

Великий казахский поэт и философ Абай Кунанбайулы, который родился за сто лет до учреждения ООН, предложил свою формулу успешного глобального взаимодействия: «Адамзатқа не керек: сүймек, сезбек, кейімек, қарекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек». Смысл этого высказывания можно передать следующим образом: «Для достижения гармонии человечеству необходимы любовь и сострадание в чувствах, взвешенность и настойчивость в делах, благоразумие и мудрость в словах».

В данном контексте позвольте мне поделиться рядом соображений о нашем коллективном ответе на текущие вызовы.

Господин Председатель,

Сразу после внезапной вспышки коронавируса различные фонды и программы ООН были незамедлительно мобилизованы на борьбу с кризисом.

Однако международному сообществу следует предпринять гораздо больше усилий в этом направлении.

Во-первых, задача создания мощной глобальной системы здравоохранения потребует модернизации национальных институтов и медицинских учреждений развивающихся стран посредством своевременной и скоординированной поддержки со стороны развитых государств и агентств ООН.

Во-вторых, недопустимы попытки политизации темы разработки вакцины от COVID-19. Необходимо достичь всеобъемлющего международного соглашения об инвестициях и торговле в этом важном вопросе, которое бы способствовало глобальному производству вакцины и эффективности логистических цепочек в ее поставках.

В-третьих, стоит подумать о пересмотре Международных медико-санитарных правил с целью укрепления потенциала как Всемирной организации здравоохранения, так и отдельных государств в области профилактики и противодействия пандемиям.

В-четвертых, мы предлагаем внимательно изучить идею создания Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН. Один из них Казахстан готов разместить на своей территории.

И последнее, но крайне важное: в свете бушующей в мире глобальной пандемии как никогда актуальными становятся разработка и запуск системы контроля над биологическим оружием.

Казахстан предлагает учредить подотчетный Совету Безопасности ООН специальный многосторонний орган – Международное агентство по биологической безопасности, которое в своей деятельности будет базироваться на Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года.

Уважаемые делегаты,

Для динамичного восстановления мировой экономики нам необходимо срочно предпринять согласованные действия.

Я присоединяюсь к призыву Генерального секретаря о необходимости реализации пакета мер по стимулированию экономического роста общей стоимостью в 10% от мирового ВВП, а также разделяю его мнение о том, что ответ на пандемию должен основываться на Новом глобальном соглашении, нацеленном на создание равных и более широких возможностей для всех.

Мы считаем, что меры по замораживанию выплат долгов беднейшими странами будут содействовать нейтрализации негативных факторов и купированию неопределенности на мировых рынках. Международным финансовым учреждениям следует активнее внедрять инновационные решения в свою деятельность. В частности, имею в виду формулу «долговые послабления в обмен на инвестиции в национальные системы здравоохранения».

Надеюсь, что предстоящее Заседание высокого уровня по финансированию глобального развития увенчается принятием конкретных и действенных решений.

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, особенно сильно пострадали от COVID-19, нанесшего серьезный ущерб торговле и транспортно-логистическому комплексу.

Как действующий председатель Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, Казахстан предложил принять Дорожную карту ООН с целью придания нового импульса реализации Венской программы действий.

Высокие ожидания наших граждан связаны с достижением практических результатов в соответствии с Повесткой дня устойчивого развития на период до 2030 года.

Восстановление прежних темпов совместной работы в рамках Десятилетия действий по достижению Целей устойчивого развития потребует быстрых и хорошо скоординированных шагов. В этом контексте ближайшие 10 лет являются критически важными для нашего поколения.

Безоговорочно должна быть достигнута главная фундаментальная цель – полное искоренение голода на планете.

В этом связи мы отмечаем значимость созыва Саммита по продовольственным системам в 2021 году.

Созданная по инициативе Казахстана Исламская организация по продовольственной безопасности готова оказать всемерное содействие в формировании продовольственных резервов для проведения масштабной международной гуманитарной кампании.

Мы должны подтвердить свои обязательства «не оставлять никого без поддержки и помощи», особенно детей, молодежь, женщин, пожилых людей и граждан с особыми потребностями, по которым кризис ударил наиболее сильно.

Следует не допустить превращения крупнейшего в современной истории сбоя систем образования в «катастрофу поколения».

Ключевое значение в эффективном решении насущных проблем современности играет активное участие гражданского общества и частного сектора.

В этом году волонтерское движение явило многочисленные примеры вдохновляющей человеческой солидарности во всем мире.

В знак признания роли добровольцев предлагаю ООН провозгласить Международный год мобилизации волонтеров в целях развития. В Казахстане Годом волонтеров был объявлен 2020 год.

Господин Председатель,

В тени пандемии на нас надвигаются еще два суровых вызова.

Один из них – кризис ядерного нераспространения и разоружения.

Сегодня Казахстан является для всего мира примером и образцом для подражания как ответственное государство, добровольно отказавшееся от своего ракетно-ядерного арсенала и закрывшее крупнейший в мире атомный испытательный полигон.

Однако продолжающаяся эрозия режима нераспространения ставит нас в крайне уязвимое и опасное положение.

В этой связи Казахстан ожидает, что все государства-члены поддержат его призыв к ядерным державам принять все необходимые и неотложные меры для спасения человечества от ядерной катастрофы.

В этом отношении мы высоко ценим активную роль соответствующих учреждений ООН, включая Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Считаем, что юридически обязательные негативные гарантии безопасности должны быть предоставлены каждому государству, не обладающему ядерным оружием. Мы призываем все страны «ядерной пятерки» ратифицировать соответствующие Протоколы к Договорам о зонах, свободных от ядерного оружия, включая Семипалатинский договор.

Изменение климата – еще один экзистенциальный кризис для нашей цивилизации. Эта проблема опасна не только сама по себе, но и выступает в качестве своеобразного «катализатора» других угроз.

В борьбе с этим глобальным вызовом человечество пока проигрывает. Тем не менее, в условиях пост-коронавирусного восстановления у нас появилась уникальная возможность поставить вопрос защиты окружающей среды во главу угла международной повестки дня. Мы должны объединиться вокруг плана ООН – шесть позитивных шагов по улучшению климата.

Вопросы экологии очень чувствительны для Казахстана. Трагедии Аральского моря и Семипалатинского полигона, быстрое таяние ледников и опустынивание угрожают не только нашей стране и региону Центральной Азии, но и всему миру.

Несмотря на высокую зависимость от ископаемого топлива и предстоящий долгий путь к достижению целей Парижского соглашения по климату, приверженность нашего государства развитию безуглеродной экономики не имеет альтернативы.

Мы сократим выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году за счет системной трансформации экономики и модернизации промышленности.

Параллельно с этим, в ближайшие пять лет мы планируем высадить в нашей стране более двух миллиардов саженцев деревьев.

Преодоление этих глобальных вызовов возможно только через восстановление атмосферы доверия между государствами-членами ООН и последовательное укрепление многосторонних институтов.

Существующий сегодня между странами дефицит доверия крайне токсичен для развития международных отношений.

Сегодня наш общий моральный долг – продемонстрировать приверженность основным целям и принципам Устава ООН.

В связи со стремительно растущим спросом на меры по укреплению доверия, Казахстан намерен преобразовать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную организацию по вопросам безопасности и развития в этом стратегически важном регионе.

Считаем, что мировое сообщество должно более настойчиво продвигать идеологию терпимости, взаимопонимания и культурного разнообразия. Это ключ к эффективному противодействию ненависти и нетерпимости.

Мы еще раз подчеркиваем необходимость создания широкой коалиции для противостояния другой глобальной угрозе – международному терроризму.

Приглашаем все страны присоединиться к Кодексу поведения по достижению мира, свободного от терроризма.

Казахстан одним из первых репатриировал своих женщин и детей из истерзанных войной Сирии и Ирака. Данное решение было сложным, но абсолютно необходимым.

Мы твердо убеждены в том, что ООН должна координировать международные усилия по преодолению последствий пандемии, ускорению экономического восстановления и улучшению глобального управления.

Поэтому каждому ее агентству нужно доказать свою эффективность и востребованность в свете стоящих перед современным миром задач.

У нас нет иной альтернативы, кроме как выстраивание более эффективной и функциональной модели ориентированной на будущее ООН.

Критика в ее адрес зачастую несправедлива. Сегодня Организация делает ровно столько, сколько ей позволяет политическая воля государств-членов.

Ваши Превосходительства,

Каждый из этих трех кризисов, несмотря на существенные различия, де-факто является следствием проблем в системах государственного управления. Достижение подлинно справедливого и ориентированного на чаяния людей глобального мира возможно только при гармоничном сочетании эффективных международных мер с энергичными усилиями на национальном уровне.

Казахстан преисполнен решимости построить экономически сильное, демократически развитое и сфокусированное на удовлетворение потребностей каждого гражданина «слышащее государство».

В этой связи мы осуществляем масштабные политические и экономические реформы, призванные придать новый импульс развитию в интересах всего нашего народа.

Мы декриминализовали клевету, приняли новые законы о политических партиях и мирных собраниях.

С целью защиты фундаментального права на жизнь и достоинство человеческой личности, принято решение о подписании Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.

Еще один важный приоритет – обеспечение равных возможностей для женщин и молодежи, полноценная защита прав детей.

Мы вдвое снизили наш показатель в мировом Индексе гендерного неравенства и ввели обязательную 30-процентную квоту для женщин и молодежи в избирательных списках партий.

Мы оказали существенную помощь 4,5 миллионам наших сограждан, временно лишившимся доходов во время пандемии, выделив на эти цели 1,1 миллиарда долларов. Более миллиона человек получили продуктово-бытовые наборы. Данные меры не имеют прецедентов в нашей части мира.

В центре нашего внимания неизменно находится региональное сотрудничество. В данный момент Центральная Азия переживает стремительную трансформацию благодаря значительному расширению взаимодействия между странами региона в различных сферах.

Уверен, процветающая, сильная и сплоченная Центральная Азия отвечает интересам как местных, так и глобальных заинтересованных сторон.

В контексте региональной стабильности важную роль играет рациональное использование трансграничных водных ресурсов. Поэтому мы предлагаем создать Региональный водно-энергетический консорциум.

Для координации повестки дня в области развития в Центральной Азии мы также намерены институализировать Региональный Центр ООН по целям устойчивого развития в Алматы.

Господин Председатель,

Важно всегда помнить, что любой кризис открывает окно новых возможностей. Используя их эффективно, мы можем выстроить более сбалансированный, справедливый и инклюзивный мир.

В решении глобальных проблем нам важно сконцентрироваться на первопричинах и активно продвигать практику превентивных мер для бережного сохранения ограниченных ресурсов планеты.

Все наши усилия должны руководствоваться моральным императивом – «Все во имя людей».

Казахстан был и остается твердым приверженцем ООН, нацеленным на деятельное участие в созидании более светлого и счастливого для всех будущего.

Благодарю за внимание.



