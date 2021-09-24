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    Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на Саммите ООН по продовольственным системам

    24 Сентября 2021, 09:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Акорды опубликовала полный текст выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на Саммите ООН по продовольственным системам. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Г-н Генеральный секретарь,

    Уважаемые участники Саммита,

    Дамы и господа,

    Позвольте, прежде всего, поблагодарить Вас, г-н Генеральный секретарь, за созыв данного Саммита.

    Сегодня, когда мир сталкивается с такими новыми глобальными вызовами, как изменение климата, пандемия COVID-19, политическая и экономическая нестабильность, создание условий для устойчивого развития продовольственных рынков становится одной из важнейших задач.

    Продовольственные системы затрагивают все аспекты человеческого бытия: наше физическое существование, окружающую среду, нашу экономику и нашу культуру.

    По оценкам Всемирной продовольственной программы, в результате пандемии коронавируса и изменения климата к концу уже этого года в мире с нехваткой продовольствия столкнутся более 270 млн человек. А глобальный дефицит воды к 2030 году может достичь 40%.

    Казахстан, являющийся активным участником в мировой цепочке поставок продовольствия, привержен экологизации и устойчивому развитию аграрного сектора.

    Наша страна входит в десятку крупнейших производителей продовольственной пшеницы и муки, экспортируя до 7 млн тонн пшеницы в год.

    Несмотря на потенциальные сдерживающие факторы, мы также нарастили экспорт масличных культур до более чем 1 млн тонн.

    Тем не менее, продовольственная система должна обладать экономической, социальной и экологической устойчивостью.

    Казахстан расположен в зоне рискованного земледелия и подвержен влиянию засушливого климата. Водный потенциал нашей страны на 40% зависит от притока воды из соседних стран.

    С целью добиться более эффективного использования земельных и водных ресурсов мы принимаем меры по повышению плодородия земель, внедрению водосберегающих технологий и цифровизации водопроводящих систем.

    Стало совершенно очевидным, что, когда речь идет об устойчивых продовольственных системах, проблемы водной дипломатии становятся актуальными и даже приобретают критическое значение для многих стран.

    Вопросы, связанные с продовольственными системами и управлением водными ресурсами, включая использования трансграничных рек, неразрывно связаны между собой. Это должно быть отражено в соглашениях о продовольственных системах.

    Казахстан является инициатором создания Исламской организации по продовольственной безопасности, в которую сегодня входят 36 стран с совокупным населением порядка 1,4 млрд человек.

    В рамках данной организации Казахстан систематически оказывает безвозмездную гуманитарную помощь в виде поставок пшеницы и муки нуждающимся странам, в том числе Афганистану.

    Г-н Генеральный секретарь,

    участники Саммита!

    Нам предстоит проделать большую работу. Необходимо укрепить агротехнологическое, научное и инновационное взаимодействие между всеми странами. Мы также должны продвинуться в вопросах финансов, инвестиций, транспорта и логистики.

    Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН необходимо будет играть более активную роль в обеспечении глобальность продовольственной безопасности и создании устойчивой экосистемы для ее поддержки.

    Надеюсь, что Саммит позволит нам приблизиться к достижению второй ключевой Цели устойчивого развития, предусматривающей ликвидацию голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.

    Спасибо!

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Президент Казахстана Безопасность
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