Полный текст выступления Главы государства на совещании по вопросам дальнейшего развития города Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано выступление Главы государства на совещании по вопросам дальнейшего развития города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Құрметті кеңеске қатысушылар!





Биыл – Егемен ел болғанымызға 30 жыл.Осы уақыттағы табыстарыңыз тәуелсіздіктің тал бесігі – Алматымен тығыз байланысты.

Тәуелсіздігіміз Алматыда жарияланды. Сондықтан бұл шаhардың тарихи рөлі айрықша. Қазір Алматы – экономикамыздың басты қозғаушы күші.

Сонымен бірге мұнда бизнес саласы жақсы дамыған. Бірақ, пандемия кезінде әлемдегі барлық ірі қалалардың іскерлік белсенділігі төмендеді. Алматы да осы қиындыққа тап болды. Жалпы, қала тұрғындары бұл сынаққа лайықты төтеп беруде.

Ерте ме, кеш пе, індеттің беті қайтатыны анық. Кез келген дағдарыстан кейін экономика қайта жанданып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашылады. Сондықтан біз қазірден бастап шаһарды және тұтас елімізді одан әрі өркендету жайын ойластыруымыз керек.

Бүгін Алматыны дамытудың түрлі бағыттары бойынша бірнеше баяндама тыңдалды. Тиімді ұсыныстар да болды. Бірқатар өзекті мәселелер көтерілді. Соған сәйкес тиісті жұмыстар жүргізіледі деп ойлаймын.

Енді алдағы кезеңдегі негізгі міндеттерге тоқталайын.

Алматыны жан-жақты дамыту мәселесі әрқашан біздің жіті назарымызда.

Осыған дейін бірнеше арнайы жиын өткіздік. Менің берген тапсырмаларымның басым көпшілігі қазір орындалып жатыр. Дегенмен, олқылықтар әлі де бар. Бүгін соның бәрін қайта талқылап, шара қолдану үшін жиналып отырмыз.

Баршамызға ортақ негізгі міндет – халықтың тұрмыс сапасын жақсарту. Бұл үшін азаматтарды жұмыспен қамтып, табысын арттыру басты назарда болуы қажет.

Қаланың ұзақ мерзімге арналған даму стратегиясына сәйкес, Алматы өмір сүруге қолайлы және жалпыға бірдей тең мүмкіндік беретін қалаға айналуға тиіс. Осы мақсатқа жету үшін мына мәселелерді шешу аса маңызды.





ПЕРВОЕ. Экономическое развитие.

По итогам 2020 года динамику социально-экономического развития в Алматы можно считать неплохой.

Рост промышленности составил 4,6%, тогда как в целом по стране отмечался спад.

Отрадно, что рост показали сферы строительства и связи.

Во многом свой позитивный эффект дали специальные антикризисные меры.

Так, в 1,7 раза увеличилось кредитование малого и среднего бизнеса.

75 тысяч предпринимателей воспользовались налоговыми послаблениями.

По 360 тысячам займам были предоставлены отсрочки.

Однако расслабляться нельзя. Ситуация носит волатильный, нестабильный характер.

Алматы – это своего рода индикатор эффективности всей нашей работы в масштабе страны.

Именно здесь наиболее выпукло видны все недочеты.

Максимально задействовав имеющийся потенциал, нам нужно сосредоточиться на решении следующих задач.

В первую очередь, требуется наладить четкий и действенный механизм «обратной связи» с бизнесом.

При акиме города с 2019 года действует Деловой совет.

Ряд предложенных по его инициативе мер позволил снизить отрицательный эффект пандемии.

Поэтому совместную работу с Деловым советом и с бизнесом в целом необходимо продолжать в таком же конструктивном ключе.

Торговля, услуги, финансовый сектор составляют основу экономики Алматы.

Вместе с тем городу для дальнейшего развития необходимы новые ниши и точки роста.

Одной из них является креативная экономика, о чем сегодня говорилось в соответствующих докладах.

В 2020 году, несмотря на глобальный экономический спад, ее объем превысил 2,6 триллиона долларов. А это ни много ни мало 3% мирового ВПП и более 30 миллионов задействованных в ней человек.

Мы не можем отставать от актуальных тенденций. Правительство по моему поручению прорабатывает вопрос развития креативной экономики и Алматы должен стать ее локомотивом.

В городе расположены крупнейшие вузы, музыкальные и киностудии страны, сосредоточена талантливая молодежь. Им следует помочь реализовать свои идеи и инициативы.

Практика развитых стран показывает, что в этом вопросе ключевую роль играют эффективные коммуникации между инноваторами, молодежью и бизнесом.

Здесь не нужно «изобретать велосипед». Такие технологии, как краудфандинг, образовательные хабы, специальные инвестиционные раунды с бизнес-ангелами, хорошо себя показали за рубежом.

В целом я вижу, что у акимата есть понимание и видение развития креативной экономики. Необходимо масштабировать опыт Алматы на другие регионы.

Наша земля, как вам известно, богата талантами, молодые исполнители, творческие личности получают не просто региональное, а мировое признание. Задача государства – помогать им.

Развитие креативной экономики - новое направление нашей экономической политики. Поэтому оно требует полноценного и современного нормативно-правового регулирования. Прошу Правительство заняться данным вопросом.

Во-вторых, Алматы – один из двух крупнейших доноров республиканского бюджета.

В 2020 году город перечислил в государственную казну 172 миллиарда тенге. Об этом говорил и аким города Бакытжан Сагинтаев.

Вместе с тем, для обеспечения динамики развития крупнейшей городской агломерации страны заимствования на финансовых рынках – объективная необходимость.

В случае Алматы это оправдано, так как финансовое положение города устойчиво. Агентство Fitch подтвердило высокий кредитный рейтинг города на уровне Трипл Би (ВВВ).

Поэтому предлагаю установить для Алматы особый порядок заимствования для целей развития.

В-третьих, в Алматы действуют почти 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

Именно благодаря уникальной бизнес-среде, духу предпринимательства Алматы является деловым центром страны.

Одной из наиболее актуальных задач является ограждение бизнеса от попыток незаконного вмешательства.

В первую очередь, речь идет о фактах рейдерства и вымогательства под видом контрольно-надзорной или правоохранительной деятельности. Мы уже не раз об этом говорили применительно к разным ситуациям.

По моему поручению подготовлен пакет законодательных мер, направленных на противодействие этим негативным проявлениям.

Соответствующая работа будет завершена до конца текущей сессии Парламента. Конечной целью является построение безупречной с точки зрения законности модели отношений бизнеса и государственных органов.

Существует успешный пример Сингапура, его можно заимствовать. Ничего невозможного нет, все дело в решимости достичь поставленной цели.

Еще одной важной проблемой является неэффективное взаимодействие бизнеса с гражданскими госслужащими, сотрудниками акиматов, министерств и институтов развития.

А ведь именно они отвечают за ключевые для бизнеса решения, то есть выдачу лицензий и разрешений, подведение инфраструктуры, субсидии и прочие меры поддержки.

В последнее время государственные служащие опасаются принимать ответственные управленческие решения. Надо иметь в виду, что в сфере экономики далеко не всегда удается спрогнозировать риски и поручиться за успешность проекта. Нужно четко различать мотивы того или иного действия.

Если чиновником двигали коррупционные помыслы, поблажек ему быть не может. Это ясно.

Но когда государственный служащий ошибся и не получил от этого никакой личной выгоды, привлечение его к уголовной ответственности ломает судьбу данного человека, а также порождает опасную по своим последствиям инертность государственного аппарата, необходимые решения не принимаются, доминирующую роль приобретает практика коллективной ответственности. А это сплошные заседания, сбор подписей и так далее.

Такое положение дел недопустимо. Ранее я уже давал поручение детально разбираться в подобных ситуациях. Вновь обращаю внимание правоохранительных органов на эту проблему.

Следовательно, ответственные сотрудники правоохранительных органов должны работать профессионально, не гнаться за показателями. В противном случае будем принимать кадровые решения.

В своем прошлогоднем Послании я указывал на необходимость внедрения трехзвенной модели с четким разделением полномочий между полицией, прокуратурой и судом.

Еще раз подчеркиваю – законность и справедливость должны стать основными принципами уголовного делопроизводства. А это возможно только через укрепление системы сдержек и противовесов. При желании отделить зерна от плевел совершенно не трудно, одно дело – чиновник берет взятки, «пилит» бюджет, другое дело – принимает решения, исходя из интересов государства.

Поэтому поручаю Генеральной прокуратуре в рамках внедрения трехзвенной модели выработать эффективный правовой механизм предотвращения незаконного уголовного преследования гражданских государственных служащих.

В-четвертых, защита иностранных инвестиций.

В нынешних реалиях конкуренция за них становится еще более острой. От того, насколько комфортно инвесторы смогут вести дела в нашей стране, зависит успешное развитие экономики и благосостояние сограждан.

Чуткое отношение к инвесторам должно стать императивом для государственных органов, если хотите, их главной задачей.

Поэтому я предостерегаю правоохранительные и другие уполномоченные структуры от необоснованного вмешательства в деятельность инвесторов.

В-пятых, необходимо усилить позиции города в инновационной сфере.

Алматы имеет все основания быть лидером данной отрасли, нужно только направить энергию в правильное русло.

Мы много говорим о том, что Алматы должен стать центром притяжения высокотехнологичных компаний из-за рубежа. Все условия для этого созданы.

Функционирует Парк инновационных технологий с необходимой правовой и инженерно-коммуникационной инфраструктурой. В городе располагаются ведущие вузы страны, самая большая концентрация венчурного капитала.

Поручаю Правительству совместно с акиматом и заинтересованным бизнесом разработать пул целевых инвестиционных предложений для крупнейших технологических компаний мира.

Необходимо сформировать план по специальному road-show и проведению встреч с руководством таких компаний. Внедренный по моему поручению механизм стратегических инвестиционных соглашений позволяет нам сформировать уникальные фискальные и правовые условия.

Жду конкретных результатов по этим вопросам.





Келесі мәселе. Қаланы және оның төңірегін дамытудың тағы бір маңызды бағыты – туризм саласы.

Алматыда белсенді демалыс орындарымен, яғни тауда шаңғы тебумен қатар көптеген мәдениет орталықтары бар. Мұндай орталықтарға, әсіресе шетелдік туристер көптеп барады.

Жалпы, соңғы 10 жылда өзге елден келушілердің саны үш есе артты. Яғни, 2019 жылы Алматыға 435 мыңнан астам адам келіпті.

Сондай-ақ ішкі туризм бойынша оң өзгерістер бар. Осы кезеңде қалаға келген азаматтарымыздың саны шамамен

5 есеге көбейді. 2019 жылы шамамен 900 мың адам келіпті.

Алматы – Mercer компаниясы өткізетін беделді рейтингке қосылған бірден-бір қала (әлемдегі 230-дан астам қаланың тұрмыс сапасы жөніндегі рейтинг). Бұл – жақсы көрсеткіш.

Қаланың туристік әлеуетін одан әрі дамытып, тиімді пайдалану керек. Дегенмен, осы салада шешімін таппаған мәселелер бар. Аз емес.

Көптеген нысандардың жағдайы сын көтермейді. Қызмет сапасы да төмен.

Бірақ, соған қарамастан, демалушылар үшін мұның бәрі қымбатқа түседі. Сондықтан әлі де көп жұмыс атқару қажет.

Әкімдік бәсекенің дамуына жағдай жасап, тиімді қолдау шараларын қолға алуға тиіс.

Туристерді тарту үшін қала және облыс әкімдіктерінің үйлесімді жұмыс істеуі өте маңызды. Қонақтарға кешенді әрі сапалы қызмет көрсетілуі керек.

Алматы қаласының және Алматы облысының әкімдіктеріне агломерация аясында туризмді дамытудың бірлескен бағдарламасын әзірлеуді тапсырамын.





ЕКІНШІ. Халықты жұмыспен қамту.

Пандемия кезінде бұл мәселенің өзектілігі арта түсті.

Қазіргі күрделі кезеңдегі біздің басты міндетіміз – жұмыссыздықтың күрт көбеюіне, жұмыс орындарының жаппай қысқаруына және тұрғындар табысының азаюына жол бермеу.

Сонымен бірге іскерлік белсенділікті сақтау үшін бизнесті ынталандыру өте маңызды.

Экономиканы қолдауды, жұмыс орындарын сақтап, жаңасын ашуды көздейтін кешенді жоспар жүзеге асырылды. Нәтижесінде былтыр Алматыдағы жұмыссыз азаматтардың 33 пайызы еңбекпен қамтылды.

Менің тапсырмам бойынша Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 228 жоба жүзеге асырылды. 22 мың жаңа жұмыс орны ашылды. Осы шараларға қарамастан, қаладағы жұмыссыздық көлемі еліміз бойынша әлі де ең жоғары деңгейде (5,3% немесе 53,8 мың адам) қалып отыр.

Жұмыспен қамтылса да, табысы мардымсыз азаматтардың үлесі жалпы республикалық көрсеткіштен үш еседей артық.

Сонымен қатар алматылық жастардың арасындағы жұмыссыздық деңгейі жоғары. Осы мәселеге айрықша назар аударған жөн.

Қалада бизнес өкілдері мен жоғары білікті мамандар шоғырланған. Шаһардың ішкі даму әлеуеті зор. Сондықтан бұл тұрғыда ерекше ұстаным болуы керек.

Жаңа жұмыс орындарын құру үшін Алматы әкіміне бизнесті дамытудың басым бағыттарын айқындауды тапсырамын.

Сондай-ақ әкімдік мемлекеттік бағдарламалар аясында азаматтарға кәсіпкерлікпен айналысудың қыр-сырын үйретуі керек.

Біз биыл Жұмыспен қамту жол картасының мүмкіндіктерін едәуір кеңейттік. Енді бұған дейінгі қателіктер қайталанбауы керек. Мысалы, 228 жобаның 42-сі ғана ұзақ мерзімге арналған. Бұл – тұрақты жұмыспен қамтылғандардың саны өте аз деген сөз. Тіпті, азаматтардың үштен бірінің міндетті зейнетақы салымы жоқ.

Есеп комитеті жол картасына аудит жүргізді.

Соның нәтижесінде анықталған заң бұзушылықтардың келтірген шығыны –

26 миллиард теңге.

Бір сөзбен айтқанда, осыншама орасан қаржы ысырап болып отыр.

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне әкімдікпен бірге биылғы жол картасын сапалы орындауды тапсырамын.





ҮШІНШІ. Әлеуметтік сала.

Мен жақында Ұлттық кеңес отырысында ерекше күтімге мұқтаж жандарды қолдау үшін бірқатар нақты бастама көтердім.

Көп ұзамай бұл жұмыстың оң әсері болады деп сенемін.

Біз оларға барынша қолайлы орта қалыптастырып, қажетті қызметтерді ұсынуға тиіспіз.

Бұл – мемлекеттің әлеуметтік саладағы маңызды міндетінің бірі. Алайда, қала әкімдігі мен жауапты құрылымдар өз жұмысын тиімді атқармай отыр. Мысалы, мүмкіндігі шектеулі адамдарға ыңғайлы деген орындардың көпшілігі, шын мәнінде, талапқа сай емес.

Мұндай жандардың 15 пайызы немесе 6,5 мың адам қажетті әлеуметтік қызметті пайдалана алмай отыр.

Аутизмге шалдыққан балаларға тиісті көмек толық берілмейді.

Қала әкімдігіне мұқтаж жандарды оңалту жабдықтарымен қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспарын жасауды тапсырамын.

Сондай-ақ әлеуметтік және басқа да нысандарды тиісті стандарттарға сәйкестендіру қажет.

Мемлекет үшін адам капиталы табыстың басты кепілі екенін мен үнемі айтып жүрмін.

Жақында бекітілген Қазақстанның 2025 жылға дейінгі Ұлттық даму жоспарында осы мәселеге баса мән берілді.

Жалпы, бұл жоспарды Үкімет міндетті түрде жүзеге асыруы керек. Бұл жұмысты мен өзім жеке қадағалаймын.

Адам капиталының сапасы мектеп пен балабақшаның сапасына тікелей байланысты.

Алматыда санитарлық нормалар мен ережелерге сай келмейтін білім беру мекемесі болмауға тиіс.

Қалада балабақша (45 мың) мен мектептегі (30 мың) орын тапшылығы әлі де бар.

Сондай-ақ қосымша білім беру ісінде кемшіліктер кездеседі. Мен бұл мәселеге қатысты бірнеше рет тапсырма бердім. Бірақ, әлі күнге дейін нақты нәтиже жоқ. Мемлекет пен жекеменшіктің серіктестігін тиімді пайдалану қажет.

Былтыр екі-ақ жаңа мектеп бой көтерді.

Бес мектептің жанынан қосымша ғимарат салынды.

Орын саны бар-жоғы 4 мыңға көбейді.

Сонымен бірге небәрі 670 орындық 4 балабақша ашылды. Екі миллион тұрғыны бар қала үшін мұның қай-қайсысы да жеткіліксіз.

2025 жылға дейін Алматыда көптеген жаңа білім беру мекемесін салу жоспарда бар екенін білемін. Бұл ретте, демография және көші-қон үдерісі ескерілуге тиіс.

Әкімдікке мектептегі, балабақшадағы орын тапшылығын кезең-кезеңімен азайтудың жоспарын жасауды тапсырамын.

Тағы да қайталап айтамын: оны жүзеге асыруға мемлекет пен жекеменшіктің мүмкіндіктерін кеңінен пайдалану қажет.





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Ситуация с пандемией усугубила и без того непростую ситуацию в сфере здравоохранения города.

На фоне концентрации усилий на борьбу с коронавирусом в тень ушли другие наболевшие вопросы. Особую тревогу вызывает рост материнской смертности в городе. Она увеличилась в 1,6 раза.

Ухудшились многие показатели здоровья населения. В частности, увеличилась смертность от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований.

В целом, приходится констатировать, что граждане не удовлетворены качеством медицинских услуг.

Ребром стоит и вопрос с нехваткой медицинских кадров. Проблема не решается годами. Наиболее остро она проявилась в условиях режима чрезвычайного положения.

Городу необходимо около 300 врачей. Это очень много. Если такое положение в Алматы, то что говорить об отдаленных регионах.

Ситуация усугубляется кадровой чехардой в управлении здравоохранения города. Там были коррупционные нарушения. Во всяком случае стабильности с кадрами в управлении здравоохранения или департаменте здравоохранения не было.

Акимату нужно предметно заняться решением этих вопросов. Требуется усилить работу по привлечению медицинских кадров.

Рассмотрите возможность выделения социального пакета востребованным работникам, в том числе специалистам управления здравоохранения города.

Далее. По истечении года с начала пандемии, приходится констатировать факт нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.

Ряд государств уже признали всплеск третьей волны, вызванной новыми штаммами коронавируса. Заболеваемость в мире растет, в том числе и в соседних с нами государствах.

Сейчас Алматы находится в «красной зоне». Из-за этого мы вынуждены проводить такое важное заседание в онлайн-формате, что подчеркивает всю серьезность ситуации.

Уже наблюдается рост количества тяжелых пациентов и заполняемость реанимационных коек. При этом отмечается значительное снижение эпидемиологической настороженности граждан, потеря бдительности с их стороны и, кстати говоря, со стороны бизнеса. Наблюдается всеобщее привыкание к болезни, что крайне опасно для здоровья граждан.

Следовательно, имеется высокий риск повторения летней ситуации. Не все конечно зависит от врачей и системы здравоохранения. Поэтому в очередной раз призываю сограждан не терять выдержки, соблюдать все санитарные нормы, поддержать массовую вакцинацию от коронавируса.

В свою очередь Правительство и акиматы должны быть готовы к массовой вакцинации. Мы дали ей старт 1 февраля. Однако, на данный момент полностью провакцинированных граждан чуть более 19 тысяч.

По плану же мы должны вакцинировать более 6 миллионов человек. Об этом мы заявили публично. Поэтому, если не хватает собственных производственных мощностей и поставок вакцины из России, нужно выходить на рынок и импортировать требуемый объем.

Без достижения коллективного иммунитета нам не побороть болезнь и не восстановить экономику. Поручаю Правительству активизировать данную работу. Буду держать данный вопрос на контроле.

Еще раз обращаюсь к гражданам. Нужно положительно относиться к самой вакцинации, другого выхода нет.





ТӨРТІНШІ. Инфрақұрылымды дамыту.

Қаладағы өзекті мәселенің бірі – тұрғын үй мәселесі.

Бір жылда Алматыдағы тұрғын үй кезегі азаюдың орнына 10 пайызға көбейді.

Кезекте 27 мың отбасы тұр.

Қала бойынша тозығы жеткен үйлердің саны 1,5 мыңға жуықтайды. Оның жартысынан көбі Түрксіб және Жетісу аудандарында. Бұл үйлерде 60 мыңнан астам адам тұрады.

2019 жылы өткен жиналыста мен ескі үйлерді жаңарту бағдарламасын әзірлеп, қабылдауды тапсырдым.

Жұмыстың нәтижесі қандай? Осы сұрақтарға кім жауап бере алады?

Жалпы, қай аудандар қамтылды?

Бұл мәселе өте өзекті, өте маңызды.

Жалпы бұл жұмысты әрі қарай жалғастыру қажет. Мен өзім бұл жұмысты қадағалаймын.

Жалпы, қаладағы қайта жаңғырту (яғни, реновация) және кешенді құрылыс – өте маңызды мәселе.

6 жылда көп пәтерлі үйлердің жалпы саны 13 пайызға, жер үйлер 2 есеге көбейді.

Бір сөзбен айтсақ, субурбанизация үдерісі белең алды.

Қала көлемі айтарлықтай ұлғайып, инфрақұрылымға жұмсалатын шығын артты. Әкімдік бұл үдерісті бақылауда ұстап, кешенді әрі ұзақ мерзімді шаралар қабылдауға тиіс.

Қала тұрғындарына серуенге шығатын жерлер әрдайым қажет. Сондықтан саябақтарды көбірек салуды жедел қолға алу керек.

Өкінішке қарай, Алматы бұрынғыдай жасыл қала емес екені анық, ал оның «Таза қала» деген даңқы тіпті ғайып болған.

Сейсмикалық қауіпті аймақтағы бей-берекет құрылыс жағдайды одан бетер ушықтыра түсуде.

Тау бөктеріндегі кейбір үйлер мен коттедждер жүйесіз салынған.

Бұл туралы талай рет айтылды. Арнайы тапсырма берілді. Бірақ, әлі нақты нәтиже шығарған жоқсыздар. Мұнда, тіпті, жауын суы ағатын арықтар мен құбырлар жоқ.

Әкімдікке сел және көшкін болуы мүмкін аумақтарда адамдардың, шаруашылық нысандары мен демалыс орындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді тапсырамын.

Таулы аумақтардан жер телімдерін беруге қатаң бақылау орнату керек.

Жалпы, Алматыда жер тапшы екені белгілі. Бірақ, Бас прокуратураның мәліметіне қарасақ, қалада 3,7 мыңнан астам гектар жер пайдаланылмай отыр. Оның бәрін толыққанды экономикалық айналымға енгізу қажет.





Келесі мәселе. Қаланы дамыту және құрылыс салу кезінде тұрғындардың пікірін ескеру өте маңызды.

Мен бұған дейін қала орталығында бей-берекет құрылыс жұмыстарын жүргізуге тыйым салуды тапсырдым. Бірақ, осы мәселеге байланысты арыз-шағымның саны әлі азаймай тұр. Бір жылдың ішінде маған 120 өтініш келіп түсті. Тіпті, ескі алаңның маңына кезекті сауда орталығын салғысы келгендер бар. Олардың әрекеті жұрттың наразылығын тудыруда. Мұндай деректер аз емес.

Ғимараттар онсыз да тығыз орналасқан аудандарда құрылыс жүргізуге рұқсат берілген.

Қала әкімдігі мен құзырлы органдар қайда қарайды?! Бұл үлкен сұрақ.

Тағы да айтарым: біз, ең алдымен, қала тұрғындары үшін жасыл желекті жерлерді көбейтуіміз қажет.

Алматы адамдарға қызмет ететін, мәдениетті қала болуы керек.

Бас прокуратураға әкімдікпен бірге осы жағдайды саралап, тиісті шаралар қабылдауды тапсырамын.

Маған бір айдың ішінде баяндаңыздар.

Әкімдікке қала құрылысының интерактивті картасын әзірлеуді ұсынамын.

Бұл, ең алдымен, осы саладағы жұмыстың мейлінше ашық болуы үшін қажет. Яғни, қоғамдық бақылау керек.

Құрылыс жүргізу үшін қоғамдық кеңестің келісімі талап етілетін жерлер картада айқын белгіленуге тиіс.

Жүйесіз құрылыстың кесірінен қаланы сумен қамтамасыз ету қиынға соғып отыр. Тіпті, ауаның тазаруына кедергі келтіруде. Сондықтан экологиялық талаптардың сақталуын қатаң бақылауға алу қажет.

Архитектуралық жоспарлау бойынша шешім қабылдауға қала тұрғындарын белсенді түрде қатыстырған жөн. Әзірше әкімдіктің бұл бағыттағы жұмысы ашық емес.

Сондай-ақ көп қабатты үйлердегі лифтілердің жағдайы да сын көтермейді.

Қалада іске қосылғанына 25 жылдан асқан бір жарым мың ескі лифт бар.

Әкімдік меншік иелерімен бірлесіп, осы лифтілерді қалпына келтіруге немесе ауыстыруға тиіс.

Бұл – азаматтарымыздың қауіпсіздігіне байланысты өте маңызды мәселе.





Тағы бір мәселе. Қаланың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына тиесілі желінің 60 пайызы ескірген.

Соның кесірінен қайта-қайта апат болып, тұрғындар жарықсыз отыруға мәжбүр.

Электр қуаты да жиі ысырап болуда.

Әкімдік құзырлы министрлікпен бірлесіп, инфрақұрылымдық желілерді кезең-кезеңімен жаңарту ісін қолға алуға тиіс.





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Значимым инфраструктурным проектом для всего региона является строительство объездной автомобильной дороги.

На сегодня по подведению радиальных дорог к БАКАДу есть ряд вопросов. В частности, выясняется, что в 2021 году для завершения пробивки проспекта Абая к уже выделенным из республиканского бюджета финансам, а это 2,9 миллиарда тенге, требуются дополнительные средства в размере около двух миллиардов тенге.

Почему нельзя сразу четко спланировать все расходы? Или здесь есть какие-то другие причины? Непонятно.

Правительству совместно с акимами города и Алматинской области необходимо обеспечить финансирование этого объекта в текущем году.

Остается нерешенной и проблема многочасовых автомобильных пробок. В целом, я так полагаю, видение проблем со стороны руководства акимата имеется, о чем свидетельствует доклад акима Бакытжана Сагинтаева и выступления других сотрудников акимата. Но сейчас мы вступили в решающий этап. Здесь действительно нужна согласованная работа акимата и Правительства. В связи с чем я обращаюсь к руководству Правительства. Нужно помочь и, естественно, в рамках имеющихся финансовых возможностей городу Алматы с тем, чтобы выйти из проблем, которые накрыли буквально «с головой» наш город, в котором мы все когда-то жили.

Әкімдік жолайрықтар, айналма жолдар салынды деп баяндайды. Бірақ, одан әзірге қайыр болмай тұр.

Көшелер ғана емес, үйлердің ауласы да көлікке лық толы. Бір сөзбен айтқанда, «Баяғы жартас – бір жартас». Мысалы, «Алтын Орда» базарының алдынан өтетін жол ұзын-сонар көлік кептелісінен көз ашпайды. Бұл – әсіресе, қала іргесіндегі елді-мекен тұрғындары үшін ең өзекті мәселенің бірі. Мұны жұртшылық қала әкіміне талай рет айтқан. «Алматы – Бішкек» тас жолының осы жерден өтетін бөлігі былтыр салынып бітуге тиіс болатын. Қажетті қаражат толық бөлінген. Бірақ, әлі нәтиже жоқ.

Аскар Узакбаевич, поручаю совместно с акиматами Алматы и Алматинской области завершить до конца года строительство участка «Райымбек – Алматы».





ПЯТОЕ. Экология.

В Алматы экологическая проблематика – это уже притча во языцех. На исполнении находится ряд моих поручений по снижению уровня загрязнения воздуха в городе.

Правительство одобрило проект перевода ТЭЦ-2 с угля на газ путем реконструкции действующих энергетических котлоагрегатов. Теперь самое главное – не допустить его удорожания и затягивания, как это у нас часто бывает с такими масштабными проектами. Поэтому я требую, чтобы все работы уложились в текущую запланированную стоимость.

Намеченные сроки перевода считаю затянутыми. Жители города не могут ждать, требуется ускорить реализацию проекта. Правительству, акимату и фонду «Самрук-Казына» следует до 1 мая текущего года внести окончательное предложение по техническим решениям, стоимости и срокам.

Еще одним источником загрязнения городского воздуха является ТЭЦ-3. Поручаю Правительству совместно с акиматом принять план ее модернизации.

Необходимо провести тщательный анализ с учетом всех возможных технологических вариантов. К этой работе следует подключить научные учреждения и экспертов.

Соблюдение экологических норм касается и других промышленных предприятий. В центре города и его окрестностях действуют 10 природопользователей, относящихся к первой категории опасности.

Это налагает большую ответственность на владельцев данных предприятий и требует жесткого контроля со стороны акимата и Правительства. Я здесь обращаю внимание руководителя соответствующего ведомства, как, впрочем, и других министерств. Это общая задача.

Кроме перевода городских ТЭЦ на газ, необходимо завершить газификацию частного сектора Алматинской агломерации, а это около 108 тысяч домов.

В этом вопросе, Бахытжан Абдирович, Амандык Габбасович, вы должны действовать в тесной координации.

Далее. Прошлогодний весенний карантин наглядно показал, как снижение автомобильного трафика привело к ощутимому уменьшению выбросов. Поэтому приоритетной задачей является перевод транспорта на более чистые виды топлива.

Ранее я давал такое поручение. Акимату и Министерству энергетики. Теперь эту работу следует активизировать.

Для улучшения экологии города необходимо последовательно наращивать «зеленый» массив. Об этом говорилось неоднократно. Однако что мы видим сегодня?

Случаи незаконной вырубки деревьев и уничтожения садов все еще продолжаются. Более того, они происходят в историческом центре города.

Алматы, как я уже сказал, утратил славу зеленого, чистого города. В этом виноваты мы сами, внешних сил и их влияния не было, сослаться не на кого.

Нынешнее поколение управленцев, да и предпринимателей рискует вляпаться в историю как недруги природы и зеленых насаждений.

Городу нужны не новостройки в центре города, о чем говорил сегодня председатель Ассоциации архитекторов, а ухоженные парки, скверы, зеленые улицы. Горожанам сейчас негде гулять, кроме Терренкура и парка Первого Президента.

Мы уже законодательно увеличили размер штрафных санкций за вырубку деревьев. Но она продолжается. Несмотря на усилия некоторых чиновников. Недавно, кстати, я с интересом прочитал интервью начальника управления акимата Натальи Левинской и ответственных граждан, кому я выражаю благодарность. Все же зеленые насаждения в городе сокращаются, надо признать.

Министерству внутренних дел и акимату требуется усилить работу по выявлению правонарушителей и привлечению их к строгой ответственности.

Для создания полноценного зеленого пояса вокруг Алматы ежегодная потребность в саженцах составляет 250 тысяч штук.

В вопросе озеленения города не может быть места кампанейщине, бесхозяйственности и лоббированию чьих-либо интересов. Во главе угла должны стоять научный подход, профессионализм, комфорт жителей и гармоничное развитие города.

Мы обязаны вернуть Алматы репутацию «зеленого» города.

Серьезную озабоченность алматинцев вызывает рост стихийных свалок. Степень переработки твердых бытовых отходов в городе составляет всего 10%, что почти в 2 раза ниже среднереспубликанского уровня.

Во всем мире уже давно разработаны программы по эффективному управлению отходами, активно используются цифровые технологии. Эти стандарты должны стать нормой и для нас, особенно в крупных городах. Поэтому поручаю акиматам Алматы и Алматинской области разработать и начать реализацию проекта по управлению отходами, в том числе промышленными, с включением близлежащих населенных пунктов.

Большое значение имеет активность граждан по налаживанию системы самоуправления в жилых домах. Такая система существует во многих странах: в Средней Азии и в Европе.

Недавно я обратил внимание на одну публикацию в средствах массовой информации, в которой алматинцы высказывают недовольство по поводу загрязненности и низкого уровня благоустройства территории вокруг водохранилища Сайран. Вопросы у горожан вызывает и чистота самого водохранилища.

После моего поручения была начата соответствующая работа, проведены несколько акций по очистке. Но этого недостаточно. Разовыми мероприятиями эту проблему не решить.

Акимату необходимо реализовать комплексный план по благоустройству и рекультивации территории вокруг данного водохранилища, которое является, в принципе, активом всего города. По возможности привлечь спонсоров.

В целом, городские власти должны рассматривать работу по благоустройству города как приоритетную.





ШЕСТОЕ. Развитие пригородов и населенных пунктов Алматинской агломерации.

Алматы – это не только самый большой город Казахстана, это еще и ядро крупнейшей в стране агломерации. Четкое понимание данного факта необходимо для выстраивания правильной долгосрочной политики.

Нельзя подходить к вопросам развития города и Алматинской области по отдельности. Это уже понятно. Основные качественные рабочие места создаются в городе. Это неизбежно стимулирует так называемую маятниковую миграцию.

Вопросы транспортной инфраструктуры агломерации должны быть решены комплексно, с учетом экологической составляющей. Поручаю Правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области разработать транспортную модель агломерации.

Далее. Нам необходимы научно обоснованные подходы к статистике агломераций. Это позволит правильно оценивать реальную картину агломерации как неделимого экономического региона.

На базе этого будет ясно, куда следует направлять ресурсы и усилия. Поручаю Национальному бюро статистики совместно с акиматами проработать вопрос ведения агломерационной статистики.

По вопросам развития столичной и Алматинской агломераций была создана специальная комиссия. Между двумя акимами заключен меморандум, принят межрегиональный план мероприятий до 2030 года.

Однако, по всей видимости, эти инструменты так и не заработали на системном уровне. Правительству совместно с акимами нужно в сжатые сроки выработать более действенный механизм взаимодействия. Меморандумы подписывать, конечно, нужно время от времени, но это же одна страна и регионы не должны подписывать, в принципе, договоры, как это принято на международном уровне. Но самое главное – это кураторство Правительства над реализацией моих поручений в отношении системного решения всех проблем.

Необходимо определить основные вопросы на стыке развития двух административных единиц, затем выработать совместные шаги по их решению.

Меры должны быть направлены на эффективное решение вопросов планирования, строительства, развития инфраструктуры, эффективного использования бюджетных возможностей двух регионов.

Следует, наконец, создать Совет по управлению Алматинской агломерацией, который нужно было сформировать еще в прошлом году. Сейчас мы говорим об агломерации. Когда-то, 15 лет назад, мы говорили о кластерах, затем мы говорили о прорывных проектах, о корпоративных лидерах и так далее. Давайте сейчас договоримся на месте, вот мы говорим об агломерациях и до конца полностью решим данную проблему. Иначе мы будем постоянно разрабатывать те или иные планы, концепции с красивыми названиями, а воз и ныне там. Поэтому, что касается совета, он не должен быть дежурным совещательным органом – его нужно наделить всеми необходимыми полномочиями по решению общеагломерационных вопросов.

Для решения вопросов на центральном уровне предстоит закрепить соответствующего заместителя Премьер-Министра.

В целом, наша законодательная и нормативно-правовая база не в полной мере адаптирована к модели агломерационного развития. Мы приступаем к реализации новой концепции, но, естественно, она повлечет за собой и работу по изменению законодательства. Это очень объемная работа, которая потребует усилий со стороны исполнителей, прежде всего, Правительства, и, конечно же, Парламента.

Правительству и акимам следует подумать о более комплексном и современном законодательном обеспечении развития Алматинской агломерации. Вопросы агломерации должны быть рассмотрены и на Высшем экономическом совете.





ЖЕТІНШІ. Қауіпсіз қала мәселесі.

Тиісті стандартқа сәйкес тұрғындар тәуліктің кез келген уақытында өзін алаңсыз сезінуі керек. Бұл ретте, Алматыда бәрі ойдағыдай деп айтуға болмайды. Мысалы, қала көшелерінің 30 пайызы қараңғы немесе жарық жартылай ғана беріледі. Осындай кемшіліктер, әсіресе, Алатау және Наурызбай аудандарында байқалып отыр.

Елдегі ең ірі шаһар тұрғындарының ХХІ ғасырда жарыққа зәру болуы ешбір қисынға келмейді.

Әкімдікке осы мәселені тұрғындардың өтінішін ескере отырып, шұғыл шешуді тапсырамын.

Қаладағы қауіпсіздіктің сақталуына бейнебақылау жүйесінің тигізетін пайдасы зор.

Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін оның тиімділігі өте жоғары.

Бүгінде Алматыда 120 мыңнан астам бейне камера орнатылған. Бұл – аз емес, алайда, камераның барлығы бірдей Жедел басқару орталығына қосылмаған.

Интеллектуалды бейнебақылаудың мүмкіндіктерін толық пайдалану керек.

Мен әкімдікке әлеуметтік нысандарға камера орнатып, оны қаланың бірыңғай бейнебақылау жүйесіне қосуды тапсырамын.

Сондай-ақ барлық камераны Алматы полиция департаментінің Жедел басқару орталығына жалғау қажет. Мұндай шаралар құқық бұзушылықтың алдын алуға мүмкіндік береді.





Құрметті кеңеске қатысушылар!

Биыл қаңтар айында еліміздің барлық өңірлерімен бірге Алматыда жергілікті сайлау өтті. Мәслихаттың депутаттық құрамы жаңарды.

Сондай-ақ Қоғамдық кеңес табысты жұмыс істеуде.

Депутаттар мен белсенді азаматтар қаладағы көптеген мәселелердің шешімін табуға атсалысып келеді. Осылай бірлесіп жұмыс істеген дұрыс.

Сонымен, бүгінгі басқосуды қорытындылайық.

Қала әкімдігі алға қойылған міндеттерді мұқият жүзеге асыруға тиіс.

Тапсырмалардың уақтылы және сапалы орындалуы Президент Әкімшілігінің бақылауында болады.

Осымен жиын аяқталды.