Полный текст выступления Глав Казахстана и КНР на церемонии награждения орденом «Алтын Қыран»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован текст полного выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина на церемонии награждения Председателя КНР орденом «Алтын Қыран», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

Уважаемый господин Си Цзиньпин!

Дамы и господа!

Сегодня в Казахстане с государственным визитом находится лидер великой китайской державы господин Си Цзиньпин. Это большая честь для нас. Вы настоящий лидер, пользующийся всеобщей поддержкой своего народа. Вы предлагаете инновации и поддерживаете дух всего Китая, своей мудрой политикой ведете страну вперед.

Вы обладаете огромным опытом государственного управления и уникальными личными качествами. Благодаря этому Вы завоевали поддержку Вашего народа. Под Вашим руководством народ Китая вступил в новую эру. Начался период великого возрождения китайской нации. Весь мир стал свидетелем того, как в прошлом году Китай достиг цели «первого столетия». Вы смогли искоренить бедность и создать общество среднего достатка.

Эта победа, изменившая целую эпоху, обязательно проложит путь к успешному выполнению главных задач второго столетия. Я верю, что Китайская Народная Республика станет развитым и передовым государством до рубежа веков.

Ваша новаторская концепция по созданию «сообщества единой судьбы человечества» и Ваша историческая инициатива «Один пояс - Один путь» привлекли внимание всего мира. Эта концепция легла в основу создания новой модели системы международных отношений. Данная модель предусматривает налаживание эффективного взаимовыгодного сотрудничества.

Большое значение имеют Ваши стратегические инициативы по обеспечению глобальной безопасности и развития. Сейчас все человечество сталкивается с серьезными вызовами. Ваши идеи служат решительным ответом на серьезные вызовы, с которыми сейчас сталкивается человечество.

Вы внесли огромный вклад в поступательное развитие казахско-китайских отношений. В 2019 году мы вместе с Вами вывели сотрудничество двух стран на новый уровень. Мы договорились установить вечное и всеобъемлющее стратегическое партнерство. Казахстан заинтересован в укреплении сотрудничества с Китаем в различных сферах. Мы шагаем в будущее вместе. Таким образом, мы никогда не отступим от нашей непоколебимой дружбы.

Вы внесли большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и Китая. Мы высоко ценим это. Учитывая вашу особую историческую роль, я принял решение наградить вас орденом «Алтын Қыран». Эта высшая награда Республики Казахстан.

Это решение, несомненно, будет вписано золотыми буквами в историю двусторонних отношений.

Выступление Председателя КНР Си Цзиньпина

Уважаемый Президент Токаев, дорогие друзья!

То, что Вы сегодня наградили меня орденом «Алтын Қыран», это не только особая честь для меня лично, но и наглядная демонстрация большого внимания Вашей страны к развитию казахско-китайским отношениям, а также в целом глубокого чувства дружбы Вашего народа к китайскому народу.

Хочу выразить в Ваш адрес, Президент Токаев, а также в адрес дружественного казахского народа сердечную признательность.

За 30 лет дипломатических отношений между нашими странами неизменно сохраняется высокий уровень развития казахско-китайского сотрудничества.

Крепнет политическое взаимодействие между нашими странами, бурно развивается сотрудничество в разных сферах, налажено тесное сотрудничество в международных делах, все это послужило мощным подспорьем для развития и подъёма наших стран, придало мощный стимул для сохранения мира и стабильности в регионе.

Во время этого визита мы с Президентом Токаевым договорились о повышении статуса китайско-казахских отношений. Вглядываясь в будущее, мы преисполнены уверенности в светлых перспективах наших отношений, характеризующихся вечной дружбой, взаимной выгодой и стремлением к совместному процветанию.

Я очень дорожу этим орденом, олицетворяющим дружбу между нашими народами. Уверен, благодаря нашим совместным усилиям казахско-китайские отношения будут как золотой орел взлетят высоко и полетят далеко на благо наших стран и народов!





Фото: akorda.kz