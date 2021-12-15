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    Полный текст выступления Елбасы на торжественном собрании по случаю 30-летия Независимости РК

    15 Декабря 2021, 20:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован полный текст выступления Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева на торжественном собрании, посвященном 30-летию независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elbasy.kz.

    Дорогие соотечественники!

    Уважаемые cобратья!

    Досточтимый мой народ!

    От всего сердца поздравляю вас с 30-летним юбилеем священной Независимости – самой высшей ценности и главного достояния нашего народа!

    Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, выражаю глубокую признательность Вам за содержательный доклад и высокую оценку моего труда в бытность главой государства.

    * * *

    Мне навсегда запомнился каждый миг того беспокойного времени, когда будучи Первым Президентом, я жил в постоянных думах и заботах о судьбе страны, и неустанно трудился вместе с родным народом.

    Перед моими глазами, словно это было только вчера, предстает тот великий радостный день, когда мы обрели долгожданную свободу.

    Это историческое событие положило начало эпохе самостоятельного развития и триумфального пути нашей независимой страны.

    Вековая заветная мечта наших предков обрела реальность.

    Благодарение Всевышнему, мы достигли того, о чём мечтали и к чему стремились!

    Сбылись наши давние и сокровенные чаяния.

    Судьба воздала нам за былые утраты и лишения.

    Историческая память стала нам опорой, справедливость восторжествовала:

    наш народ, что «умирал и рождался тысячу раз», начал свое возрождение.

    В преддверии нового тысячелетия была восстановлена древняя традиция нашей государственности.

    * * *

    За три десятилетия наша страна проделала грандиозный путь, равный целому веку развития.

    Успехи, достигнутые нами, стали великими вехами эпохи Независимости.

    Главное, мы сформировали Казахстан как признанное и уважаемое в мире государство и превратили его в сильную и процветающую страну.

    Сегодня в глазах мировой общественности Казахстан – это территория мира, а наша страна – пользующееся доверием государство и надежный партнёр.

    Заслужить такой авторитет способен лишь крепкий духом, сплоченный народ.

    Хотел бы выразить свою искреннюю благодарность всем поколениям казахстанцев за то, что вы словно одна дружная семья поддерживаете единство и гармонию в нашем большом общем доме.

    В этой связи говорю также отдельное спасибо моим соратникам всех возрастов, помогавшим мне на этом нелегком пути обретения свободы.

    * * *

    Как вы знаете, недавно была опубликована моя статья «Уроки Независимости».

    Наверное, нет необходимости повторять изложенные в ней исторические события и навеянные переживаниями об Отчизне мои раздумья о судьбе Независимости.

    Хотел бы лишь напомнить, что в нынешние непредсказуемые времена, важно не оказаться в положении, когда действует принцип «кто сильнее, тот и прав».

    Поэтому, чтобы сохранить незыблемым государство и не исчезнуть в потоке глобализации, мы должны сообща укреплять фундамент национального возрождения.

    * * *

    Тридцать лет назад, на торжественной церемонии вступления в должность Первого Президента наш почитаемый среди народа аксакал Шакир Абенов по обычаю предков напутствовал меня:

    В путь неведомый, трудный, через грозные кручи эпохи,

    Поведи же страну ты, надежно сжимая поводья.

    Будь любимцем народа, доверие людей оправдавшим, -

    Это старец говорит твой, разменявший десятый десяток.

    С этими словами он дал мне свое светлое наставление.

    Хорошо помню и то, что наряду с этим уважаемый аксакал дал наказ исполнить надежды и мечты нашего народа, его ожидания от будущего.

    За почти тридцать лет моего руководства я приложил все свои силы и энергию, чтобы оправдать доверие народа, и не щадя себя посвятил всю сознательную жизнь служению на благо страны.

    Считаю, что мои труды оправдались.

    Ныне наша Родина – Республика Казахстан является признанным лидером в Центральной Азии и занимает ведущие позиции на пространстве СНГ.

    Поддерживая дружественные отношения с глобальными державами, мы установили равноправное партнёрство с ведущими государствами мира.

    * * *

    Прозванный «великаном поэзии» наш прославленный акын Жамбыл Жабаев как-то сказал: «Жамбылом меня просто зовут, народ – вот мое истинное имя».

    Народ Казахстана высоко оценил мои заслуги, назвав Елбасы – Лидером нации в знак неразрывного единства с собой.

    Но и поныне я остаюсь человеком, верным принципу: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны».

    И в дальнейшем, до своего последнего дыхания я буду пребывать в беспокойных думах о родной стране.

    * * *

    Принимая порой самые важные и трудные решения, я всегда опирался на мой народ – мою надежную защиту и прочную твердыню.

    Всегда оказывая мне доверие, вы поддерживали меня во всех начинаниях.

    За это ещё раз говорю спасибо всем вам!

    * * *

    Мы – потомки древнего и славного своей историей народа.

    На протяжении веков наши героические предки мужественно отстаивали отчие земли, даровав их нам в наследство.

    Этим заветам предков я был верен всегда.

    Как говорится: «Если нагрянут тяжелые времена герой решительно идет вперед навстречу трудностям». Ради светлого будущего страны этой истине следовал и я.

    И увидеть теперь, спустя тридцать лет, то, как сбылись мои дерзновенные мечты – для меня огромное счастье.

    Все стоявшие высоты – покорены нами и принадлежат всем нам.

    И этих достижений не сможет оспорить никто.

    Теперь, когда новый Казахстан вступил в возраст зрелости, я желаю и верю в то, что в будущем наша страна превратится в ещё более сильное, известное всему миру, уникальное во многих отношениях государство.

    * * *

    Сегодня мы ставим перед собой высокую цель войти в ряд 30-ти передовых стран.

    Известно, что «Человек без мечты – что птица без крыльев». Поэтому на дальнейшем пути развития нам нельзя останавливаться на достигнутом и впадать в самоуспокоенность.

    По величине территории наша страна занимает 9-ое место в мире. А я мечтаю о том, чтобы и по всем другим параметрам она в будущем вошла в число первых 10-ти высокоразвитых государств.

    Хочу верить, что с нашей устремленной к великой цели деятельной и созидательной нацией и эта моя мечта непременно сбудется.

    Уважаемое собрание!

    В жизни выигрывает тот, кто дорожит имеющимся у себя. И проигрывает тот, кто тщетно гонится за призрачным и иллюзорным.

    Для нас не существует ценности выше, чем независимость, и богатства бóльшего, чем суверенитет.

    Мы должны беречь и лелеять доставшееся нам благо свободы.

    С давних пор у нас известна мудрость: «Разные пальцы, но рука едина; разные судьбы, но общая цель».

    Провозгласить Независимость и сделать её незыблемой – было священным долгом и безмерным счастьем, выпавшим на долю моего поколения.

    А всемерно защищать Независимость и преумножать богатства страны – почётная обязанность молодежи и наш наказ всем будущим поколениям.

    Сегодня новая генерация молодых казахстанцев, впитавшая в себя современные знания, пишет новую летопись Независимости.

    В эпоху бурных перемен целостное осмысление и освоение действительности возможно только благодаря образованию и науке, большой целеустремленности и неустанному поиску.

    В этой связи я возлагаю на вас – поколение независимости – большие надежды и даю вам свое благословление.

    Уважаемые казахстанцы!

    В предстоящие времена нам нужно продолжать нашу миролюбивую политику и созидательные свершения, направленные на рост благосостояния народа.

    Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, официально вступивший на высший пост власти при поддержке большинства казахстанцев, сегодня успешно реализует наш стратегический курс и эффективно управляет страной.

    Отчизна всегда полагалась на своих сыновей, а сыновья опирались на Отчизну. Не сомневаюсь, что завтрашний день нашей страны будет еще ярче, чем день сегодняшний.

    * * *

    Давно подмечено, что народ, живущий под знаменем единства и взаимовыручки, не споткнётся на любых трудных путях, тяжелых переходах.

    За прошедшие тридцать лет мы наглядно доказали это и другим, и самим себе.

    А это значит, что мы должны ценить национальное согласие как золотую опору нашей государственности и беречь нашу Независимость как зеницу ока.

    Поэтому во все времена мы должны исходить из принципа, что наша основа – спокойствие, а наше стремление – мир.

    Дорогие соотечественники!

    30-летие Независимости – ещё одна важная веха в истории созидания Казахстана.

    Считаю, что мы все ещё находимся в начале долгого пути, которым продвигается наша страна, устремленная в вечность.

    Пусть же будет успешным это далекое путешествие, позвавшее нас за высокой мечтой!

    Пусть всех нас поддерживают духи предков и сопутствуют нам мир и благополучие.

    Пусть XXI столетие станет «золотым веком» Казахстана.

    Да здравствует наше священное достояние – наша Независимость!

    Пусть будет прочной наша независимость, незыблемой навеки наша государственность!

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Патриотизм Общество Первый Президент - Елбасы 30 лет Независимости
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