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    Полный локдаун вводится в Турции с 29 апреля по 17 мая

    26 Апреля 2021, 23:28

    АНКАРА. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - В Турции с 29 апреля по 17 мая вводят полный локдаун. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    «Мы переходим к полному закрытию с 19:00 часов в четверг 29 апреля до 5:00 понедельника 17 мая», - заявил Эрдоган.

    Он добавил, что в соответствии с новыми эпидемиологическими мерами междугородные поездки будут возможны только при наличии разрешения, а междугородный транспорт будет работать только с 50-процентной загрузкой.

    За исключением организаций, которые не подпадают под действие соответствующей директивы Министерства внутренних дел, все субъекты хозяйствования приостанавливают свою деятельность.

    По словам президента, во всех школах будут приостановлены очные занятия, также откладываются все экзамены.

    Кроме того, торговые сети будут закрыты по воскресеньям, а в другие дни они будут работать только в определенные часы.

    Глава государства призвал население строго следовать предписанным правилам с тем, чтобы в кратчайшие сроки ситуацию удалось взять под контроль.

    «Мы должны быстро сократить количество случаев заражения до менее чем 5 тысяч. Иначе мы столкнемся с последствиями во всех сферах, от туризма до торговли и образования», - предупредил он.


    Фото: aa.com.tr

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