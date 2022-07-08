Полный курс вакцины Рfizer получили 842 992 казахстанских подростка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных против коронавирусной инфекции подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 8 июля, в Казахстане вакциной Pfizer против коронавирусной инфекции привились первым компонентом – 1 млн 226 тыс. 414 человек, вторым компонентом – 1 млн 158 тыс. 94 человека.

Из них первой дозой вакцинировались подростки – 867 942, беременные женщины – 41 232, кормящие женщины – 144 921. Второй дозой привились подростки – 842 992, беременные женщины – 38 521, кормящие женщины – 138 558.



