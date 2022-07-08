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    Полный курс вакцины Рfizer получили 842 992 казахстанских подростка

    8 Июля 2022, 09:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных против коронавирусной инфекции подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    По состоянию на 8 июля, в Казахстане вакциной Pfizer против коронавирусной инфекции привились первым компонентом – 1 млн 226 тыс. 414 человек, вторым компонентом – 1 млн 158 тыс. 94 человека.

    Из них первой дозой вакцинировались подростки – 867 942, беременные женщины – 41 232, кормящие женщины – 144 921. Второй дозой привились подростки – 842 992, беременные женщины – 38 521, кормящие женщины – 138 558.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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