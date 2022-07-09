Полный курс вакцины «Pfizer» получили 138 тыс. 706 кормящих мам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения обновило информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 9 июля 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано первым компонентом – 1 млн 227 тыс. 228 человек, вторым компонентом – 1 млн 159 тыс. 528 человек.

Из них первой дозой: подростки – 868 078, беременные женщины – 41 234, кормящие женщины – 144 944.

Второй дозой: подростки – 843 446, беременные женщины – 38 557, кормящие женщины – 138 706.

Как ранее сообщалось, по состоянию на 9 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 млн 530 тыс. 881 человек, вторым компонентом – 9 млн 314 тыс. 853 человека.

В стране выявлено 416 новых случаев КВИ, 222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за последние сутки.



