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    Полный курс вакцины «Pfizer» получили 138 тыс. 706 кормящих мам в Казахстане

    9 Июля 2022, 12:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения обновило информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 9 июля 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано первым компонентом – 1 млн 227 тыс. 228 человек, вторым компонентом – 1 млн 159 тыс. 528 человек.

    Из них первой дозой: подростки – 868 078, беременные женщины – 41 234, кормящие женщины – 144 944.

    Второй дозой: подростки – 843 446, беременные женщины – 38 557, кормящие женщины – 138 706.

    Как ранее сообщалось, по состоянию на 9 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 млн 530 тыс. 881 человек, вторым компонентом – 9 млн 314 тыс. 853 человека.

    В стране выявлено 416 новых случаев КВИ, 222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за последние сутки.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минздрав РК Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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