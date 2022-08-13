Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Полный курс вакцинации против КВИ прошли более 856 тыс. казахстанских подростков

    13 Августа 2022 09:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин вакциной Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Республике Казахстан.

    На 13 августа 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано первым компонентом – 1 млн 237 тыс. 036 человек, вторым компонентом – 1 млн 192 тыс. 678 человек.

    Из них первой дозой: подростки – 873 316, беременные женщины – 41 567, кормящие женщины – 145 335.

    Второй дозой: подростки – 856 781, беременные женщины – 39 290, кормящие женщины – 141 589.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а 2 тыс. 133 человека выздоровели от КВИ, 9 млн 349 тыс. 841 казахстанцев получили полный курс вакцины против КВИ.
    #Здравоохранение #Общество #Коронавирус в РК #Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Инфекционные койки на четверть заполнены в Костанайской области
    Проткнувшего голову штырем ребенка спасли акмолинские медики
    Более 111 тыс. жителей Туркестанской области имеют просроченные кредиты
    Более 70 казахстанских волонтеров работают в ООН
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров