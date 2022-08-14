Полный курс вакцинации против КВИ прошли более 39 тыс. беременных женщин в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин вакциной Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Республике Казахстан.

На 14 августа 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано первым компонентом – 1 млн 237 тыс. 182 человека, вторым компонентом – 1 млн 193 тыс. 324 человека.

Из них первой дозой: подростки – 873 407, беременные женщины – 41 578, кормящие женщины – 145 342.

Второй дозой: подростки – 857 155, беременные женщины – 39 330, кормящие женщины – 141 641.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а 1 тыс. 737 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Вторым компонентом вакцины против КВИ в Казахстане провакцинировано 10 млн 544 тыс. 418 человек.



