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    Полный курс вакцинации против КВИ получили 9 млн 375 тыс. 950 человек

    8 Сентября 2022, 08:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству привитых вакциной от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Республике Казахстан.

    По данным МВК, на 8 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 588 тыс. 007 человек, вторым компонентом – 9 млн 375 тыс. 950 человек.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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