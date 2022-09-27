Полный курс вакцинации против КВИ получили 860 тысяч 904 казахстанских подростка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 27 сентября 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинировано

первым компонентом – 1 млн 239 тыс. 561 человек, вторым компонентом – 1 млн 201 тыс. 617 человек.

Из них первой дозой: подростки – 874 776, беременные женщины – 41 708, кормящие женщины – 145 491.

Второй дозой: подростки – 860 904, беременные женщины – 39 648, кормящие женщины – 142 086.



