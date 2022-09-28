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    Полный курс вакцинации против КВИ получили 39 тысяч 650 беременных женщин в Казахстане

    28 Сентября 2022, 09:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    По состоянию на 28 сентября 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано

    первым компонентом – 1 млн 239 тыс. 583 человека, вторым компонентом – 1 млн 201 тыс. 705 человек.

    Из них первой-й дозой: подростки – 874 785, беременные женщины – 41 708,

    кормящие женщины – 145 491.

    Второй дозой: подростки – 860 945, беременные женщины – 39 650, кормящие женщины – 142 088.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, выздоровели от коронавирусной инфекции 138 казахстанцев.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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