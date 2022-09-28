Полный курс вакцинации против КВИ получили 39 тысяч 650 беременных женщин в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 28 сентября 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано

первым компонентом – 1 млн 239 тыс. 583 человека, вторым компонентом – 1 млн 201 тыс. 705 человек.

Из них первой-й дозой: подростки – 874 785, беременные женщины – 41 708,

кормящие женщины – 145 491.

Второй дозой: подростки – 860 945, беременные женщины – 39 650, кормящие женщины – 142 088.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, выздоровели от коронавирусной инфекции 138 казахстанцев.



