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    Полный курс вакцинации против КВИ получили 39 тыс. 526 беременных женщин в Казахстане

    9 Сентября 2022, 08:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 8 сентября, вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 млн 239 тыс. 055 человек, вторым компонентом – 1 млн 200 тыс. 014 человек.

    Из них первым компонентом: подростки – 874 тыс. 577, беременные женщины – 41 тыс. 634, кормящие женщины – 145 тыс. 465.

    Вторым компонентом: подростки – 860 тыс. 111, беременные женщины – 39 тыс. 526, кормящие женщины – 142 тыс. 042.

    Ранее сообщалось, что свыше 9,3 млн казахстанцев получили два компонента вакцины от COVID-19. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели от коронавируса за сутки 333 казахстанца.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минздрав РК Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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