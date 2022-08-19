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    Полный курс вакцинации против КВИ получили 39 386 беременных женщин

    19 Августа 2022 09:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 19 августа, вакциной «Pfizer» привились первым компонентом - 1 237 979 человек, вторым компонентом – 1 194 742 человека. Из них: первую дозу получили 874 035 подростков, 41 599 беременных женщин, 145 370 кормящих женщин.

    Второй дозой привились 858 001 подростков, 39 386 беременных женщин, 141 699 кормящих женщин.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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