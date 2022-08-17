Полный курс вакцинации против КВИ получили 141 668 кормящих женщин в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 17 августа, вакциной «Pfizer» привились первым компонентом - 1 237 396 человек, вторым компонентом – 1 193 820 человек. Из них: первую дозу получили 873 544 подростка, 41 584 беременных женщин, 145 357 кормящих женщин. Второй дозой привились 857 367 подростков, 39 357 беременных женщин, 141 668 кормящих женщин.



