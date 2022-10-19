Полный курс вакцинации против коронавируса получили 10 млн 600 тысяч 782 казахстанца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 19 октября, в Казахстане первым компонентом привито

10 млн 840 тыс. 432 человека, вторым компонентом – 10 млн 600 тыс. 782 человека. Ревакцинировано – 5 584 450 казахстанцев.

Как сообщалось ранее, на 19 октября текущего года 958 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии, 50 человек заболели КВИ за сутки.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 19.10.2022 года представлена ниже.















