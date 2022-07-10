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    Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 9 млн 315 тыс. 730 казахстанцев

    10 Июля 2022, 10:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 10 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 532 тыс. 92 человека, вторым компонентом – 9 млн 315 тыс. 730 человек.

    Ранее сообщалось, что выявлено 447 случаев заболевания КВИ за сутки в Казахстане, выздоровели от коронавирусной инфекции 168 казахстанцев.

    Информация о проведении вакцинации населения против КВИ в разрезе регионов представлена ниже:


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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