Полную безынициативность руководителей правоохранительных органов в ходе январских событий отметил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полную безынициативность руководителей правоохранительных органов в ходе январских событий в Алматы отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отсутствовал единый алгоритм, план действий руководителей правоохранительных органов в данной ситуации. Была неразбериха, я должен откровенно признать, люди, я имею в виду руководителей правоохранительных органов, опасались брать на себя ответственность. Полная безынициативность. Я им сказал «Слушайте – если бы маршал Рокосовский или маршал Жуков каждый день бы спрашивали разрешения у Сталина на те или иные действия, они бы войну бы выиграли?», то есть, это была настоящая война – нужно было брать на себя ответственность», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству «Хабар».

Глава государства добавил, что после Жанаозенских событий были приняты законы, которые сковывали правоохранительные органы в плане применения оружия именно в таких ситуациях.

«Поэтому еще до публичного заявления я сказал, что по вооруженным бандитам нужно открывать огонь. Я взял ответственность на себя, а уже в заявлении я повторил это публично, потому что люди опасались – «Да, хорошо Президент сегодня нам говорит в кабинете или по телефону, а где это на бумаге, где это публично? Потом надо отвечать». Я считаю, что Президент – Глава государства именно в таких ситуациях должен брать ответственность на себя», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.