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    Полностью завершился процесс демаркации госграницы между Казахстаном и Узбекистаном

    10 Июля 2023, 17:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полностью завершился процесс демаркации госграницы между Казахстаном и Узбекистаном. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «4 июля 2023 года вступил в силу договор между Республики Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы. Договор был подписан 2 декабря 2022 года в Ташкенте главами двух государств и ратифицирован парламентами обеих стран. Вступление в силу данного договора означает полное завершение 19-летнего процесса демаркации государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном», - сказал на брифинге Айбек Смадияров.

    Граница, протяженностью 2357 км, обозначена 1 301 пограничным знаком и отражена одним демаркационным документом, объемом более восьми тысяч страницы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК Узбекистан Граница
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