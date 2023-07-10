Полностью завершился процесс демаркации госграницы между Казахстаном и Узбекистаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полностью завершился процесс демаркации госграницы между Казахстаном и Узбекистаном. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 июля 2023 года вступил в силу договор между Республики Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы. Договор был подписан 2 декабря 2022 года в Ташкенте главами двух государств и ратифицирован парламентами обеих стран. Вступление в силу данного договора означает полное завершение 19-летнего процесса демаркации государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном», - сказал на брифинге Айбек Смадияров.

Граница, протяженностью 2357 км, обозначена 1 301 пограничным знаком и отражена одним демаркационным документом, объемом более восьми тысяч страницы.