Полностью восстановят вентиляцию и освещение в мавзолее Кожа Ахмета Яссауи

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В мавзолее Кожа Ахмета Яссауи восстанавливают в прежнем виде усыпальницу, дворцовый зал и колодезную, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан».

Кроме того, будут обновлены куполы на мавзолеях Кожа АхметаЯссауи и Рабии Султан Бегим. Строительные работы ведут филиалы РГП «Казреставрация»в Алматы, Кызылорде и Туркестане.

Как известно, Министерством культуры и спорта РК разработанпроект определения мест, относящихся к государственному историко-культурномумузею-заповеднику «Азрет Султан», и их восстановления. В связи с этим запланированыреставрация и реконструкция 18 главных объектов историко-культурного наследия.В первую очередь, в ближайшие 3 года будут реконструированы главные компонентымавзолея Кожа Ахмета Яссауи – центральная комната-казандык, усыпальница,главный портал. С целью сохранения тепла в мавзолее и правильного освещениябудут восстановлены в историческом виде системы освещения и вентиляции. Большойдворцовый зал, в котором казахские ханы проводили совещания и принимали послов,будет полностью приведен в первоначальный вид. По поручению Елбасы один эпизодхудожественного фильма Рустема Абдрашева «Алмазный меч» был снят именно вбольшом дворцовом зале. Так же как и в дворцовой комнате, будут восстановленыэкспозиции других залов.

Усыпальница Кожа Ахмета Яссауи накрыта двухэтажным куполом.Украшения из ганча (узорная плитка из гипса и глины) скрывают нижний купол,накрывающий крышу усыпальницы. Снаружи на крыше усыпальницы установлен навысоком барабане красивый многоярусный (52 яруса) купол. Его диаметр составляет10 метров.

Большой дворцовый зал соединяется коридорами с центральнымпомещением-казандык и малым дворцовым залом. В коридоре имеется лестница дляподъема на второй этаж. При строительстве большого дворцового залаиспользовалась конструкция из перекрещивающихся арок, которая позжеиспользовалась впервые в Казахстане и Средней Азии ХV-ХVІ веках, поэтому этакомната является очень ценным памятником архитектуры того времени.

Колодезная – квадратное помещение в восточной части зданиямавзолея, соединенное коридором с казандык, с лестницей для подъема на минарет,за счет углубления в южной стене выглядит продолговатым. Название «колодезная» связанос расположенным в этом помещении колодцем. Считают, что он вырыт во времястроительства. Колодец огорожен по кругу кирпичной кладкой диаметром 80 см. Изэтого колодца брали воду для наполнения Тайказана.

Мазволей Рабии Султан Бегим – памятник ХV века. Онрасположен в 60 метрах к юго-востоку от мавзолея Ахмета Яссауи. Посколькупамятник был сильно поврежден, в начале 1980 годов он был полностьювосстановлен.