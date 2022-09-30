Полностью вакцинировались против коронавируса 862 казахстанца за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК обновил статистику по количеству привитых вакциной от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«29 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 835 128 человек (+345), вторым компонентом провакцинировано 10 591 968 человек (+862)», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, за сутки зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели от КВИ 127 человек.



