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    Полностью вакцинировались от КВИ в Казахстане 9 млн 298 тыс. 126 человек

    19 Июня 2022, 10:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    По состоянию на 19 июня, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 518 тыс. 946 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 млн 298 тыс. 126 человек. Вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 млн 213 тыс. 494 человека, вторым компонентом – 1 млн 111 тыс. 799 человек.

    Из них первой дозой: подростки – 864 573, беременные женщины – 41 003, кормящие женщины – 144 534.

    Второй дозой: подростки – 827 418, беременные женщины – 37 306, кормящие женщины – 134 993.

    Как ранее сообщалось, лечение от коронавируса получает 191 казахстанец.

    Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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