Полностью вакцинировались от КВИ 9 276 419 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало актуальные данные по вакцинации населения против COVID-19, передает МИА «Казинформ».

«На 27 мая в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 млн 501 тыс. 818 человек, вторым компонентом – 9 млн 276 тыс. 419 человек», - говорится в публикации пресс-службы на сайте Министерства здравоохранения РК.

Ревакцинировано – 4 млн 372 тыс. 728 казахстанцев.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.