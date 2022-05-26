Полностью вакцинировались от КВИ 9 275 139 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало актуальные данные по вакцинации населения против COVID-19, передает МИА «Казинформ».

«На 26 мая в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 млн 500 тыс. 904 человека, вторым компонентом – 9 млн 275 тыс. 139 человек», - говорится в публикации пресс-службы на сайте Министерства здравоохранения РК.

Ревакцинировано – 4 млн 351 тыс. 15 казахстанцев.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.