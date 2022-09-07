Полностью привились против КВИ 39,5 тыс. беременных женщин в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 7 сентября, вакциной «Pfizer» привились первым компонентом - 1 238 925 человек, вторым компонентом – 1 199 700 человек. Из них: первую дозу получили 874 507 подростков, 41 632 беременных женщин, 145 456 кормящих женщин.

Второй дозой привились 860 020 подростков, 39 502 беременных женщин, 142 034 кормящих женщин.



