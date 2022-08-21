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    Полностью привились против КВИ 1564 человека за сутки в Казахстане

    21 Августа 2022, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновило статистику по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 21 августа в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции привились 9 578 192 человек, вторым компонентом - 9 358 785 человек.

    На 20 августа, в Казахстане два компонента прививок против КВИ получили 9 357 221 человек. То есть за сутки прирост полностью вакцинированных составил 1 564 человека.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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