Полностью привились против КВИ 1564 человека за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновило статистику по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 21 августа в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции привились 9 578 192 человек, вторым компонентом - 9 358 785 человек.

На 20 августа, в Казахстане два компонента прививок против КВИ получили 9 357 221 человек. То есть за сутки прирост полностью вакцинированных составил 1 564 человека.



