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    Полностью перейти на электронную отчетность намерены в Минэнерго

    6 Мая 2021, 11:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики РК намерено осуществить полный переход отчетности в электронный формат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова на брифинге в СЦК отметила, что одним из проектов реализованным в отрасли является Единая государственная система управления недропользованием (ЕГСУ).

    «Система функционирует с 2014 года, является инструментом по предоставлению отчетности для недропользователей. Также в этой системе осуществляется мониторинг исполнения лицензионно-контрактных условий и собирается оперативная информация по добыче, транспортировке и переработке нефти», - пояснила Жанат Жахметова.

    На сегодняшний день, по ее словам, в ЕГСУ зарегистрированы 147 недропользователей.

    В рамках ЕГСУ реализовано:

    - сводная заявка для получения данных от МИО. Автоматическое объединение и формирование Плана поставки СНГ

    - формы для сдачи отчетов в электронном виде, согласно 3 приказов.

    Реализовано 10 типов интеграций, включая мониторинг цен сжиженного нефтяного газа (3 этп), разрешение на недропользование (e-license), SDU, ЕРСОП.

    Автоматизировано 3 госуслуги Министерства:

    - переход права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования;

    - заключение (подписание) контрактов на недропользование по углеводородам и добыче урана,

    - заключение (подписание) дополнительных соглашений к контрактам на недропользование по углеводородам и добыче урана.

    В рамках данного проекта планируется работа по автоматизации функций министерства:

    - автоматизация Плана и графика поставки нефти и нефтепродуктов.

    - оцифровка действующих контрактов и дополнений к ним (заключенные до 2018 года) для дальнейшего мониторинга выполнения обязательств лицензионно-контрактных условий.

    - полный переход отчетности в электронный формат.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют увеличить частоту проведения e-аукционов на недропользование. Также были выработаны предложения по улучшению онлайн-аукционов на недропользование в РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Промышленность Другие государственные органы Нефть
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