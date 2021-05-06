Полностью перейти на электронную отчетность намерены в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики РК намерено осуществить полный переход отчетности в электронный формат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова на брифинге в СЦК отметила, что одним из проектов реализованным в отрасли является Единая государственная система управления недропользованием (ЕГСУ).

«Система функционирует с 2014 года, является инструментом по предоставлению отчетности для недропользователей. Также в этой системе осуществляется мониторинг исполнения лицензионно-контрактных условий и собирается оперативная информация по добыче, транспортировке и переработке нефти», - пояснила Жанат Жахметова.

На сегодняшний день, по ее словам, в ЕГСУ зарегистрированы 147 недропользователей.

В рамках ЕГСУ реализовано:

- сводная заявка для получения данных от МИО. Автоматическое объединение и формирование Плана поставки СНГ

- формы для сдачи отчетов в электронном виде, согласно 3 приказов.

Реализовано 10 типов интеграций, включая мониторинг цен сжиженного нефтяного газа (3 этп), разрешение на недропользование (e-license), SDU, ЕРСОП.

Автоматизировано 3 госуслуги Министерства:

- переход права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования;

- заключение (подписание) контрактов на недропользование по углеводородам и добыче урана,

- заключение (подписание) дополнительных соглашений к контрактам на недропользование по углеводородам и добыче урана.

В рамках данного проекта планируется работа по автоматизации функций министерства:

- автоматизация Плана и графика поставки нефти и нефтепродуктов.

- оцифровка действующих контрактов и дополнений к ним (заключенные до 2018 года) для дальнейшего мониторинга выполнения обязательств лицензионно-контрактных условий.

- полный переход отчетности в электронный формат.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют увеличить частоту проведения e-аукционов на недропользование. Также были выработаны предложения по улучшению онлайн-аукционов на недропользование в РК.