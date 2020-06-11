Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Полностью электрический самолет впервые в мире получил сертификат

    11 Июня 2020, 07:40

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейское агентство авиационной безопасности впервые в мире выдало сертификат на полностью электрический самолет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

    «Это захватывающий прорыв», - заявил исполнительный директор агентства ЕС Патрик Кай. - «Авиационная промышленность стремится к новым технологиям, направленным на снижение уровня шума и выбросов, а также на повышение экологической устойчивости авиации».

    Самолет, о котором идет речь, это легкий двухместный Velis Electro, изготовленный словенским производителем Pipistrel.

    Воздушное судно с размахом крыльев 10,71 метра развивает скорость до 185 км/ч, имеет максимальный взлетный вес 600 кг и может подниматься на высоту в 3,6 км.


    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Транспорт Евросоюз
    Новости по теме
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров