Полномочия военной полиции планируют расширить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Презентация законопроектов «Об органах военной полиции» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции» состоялась в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект «Об органах военной полиции» направлен на расширение полномочий органов военной полиции, закрепление функций, направленных на укрепление правопорядка в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях. В целях предупреждения и недопущения случаев травматизма и гибели военнослужащих возникла необходимость организации систематической работы по обеспечению безопасности воинской службы и охраны труда. В этой связи, проектом Закона предусматривается закрепление функций ведомственного контроля за организацией обеспечения безопасности воинской службы. В настоящее время ряд функций и задач, выполняемых военной полицией Вооруженных сил, не регламентированы на законодательном уровне. Таких как обеспечение безопасности Министерства обороны Республики Казахстан, обеспечение пропускного и внутриобъектовых режимов, осуществление контроля за организацией службы войск, противодиверсионной безопасности, антитеррористической защищенности военных объектов», – сказал заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов, представляя законопроект.

По его словам, законопроектом предлагается расширить объем прав военнослужащих органов военной полиции, предоставив им право на: осуществление проверок у военнослужащих и лиц гражданского персонала документов, удостоверяющих их личность в воинских частях и учреждениях, а также на объектах Министерства обороны; осуществления при входе или въезде в места проведения охранных мероприятий, совместно со Службой государственной охраны, массовых мероприятий с участием войск; проверки лиц, их вещей, транспортных средств и провозимых грузов; использование технических средств фиксации противоправных действий при исполнении служебных обязанностей – использование видеорегистраторов и видеожетонов.

Также в целях регламентации участия представителей военной полиции в международных миссиях по поддержанию мира, в частности в миссиях ООН, в законопроекте предусмотрена соответствующая поправка.

В ходе презентации также выступили с докладами представители Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности, которые изложили новеллы законопроекта касательно расширения полномочий органов военной полиции КНБ и Национальной гвардии.

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