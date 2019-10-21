Полномочия сложил ректор вуза в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Ректор Северо-Казахстанского государственного университета им. М.Козыбаева Серик Омирбаев сложил свои полномочия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О своем уходе с должности С.Омирбаев сообщил на своей странице в Facebook .

«Дорогие коллеги, друзья, подписчики. Вот, пожалуй, все… сегодня подведена финальная черта моей деятельности в Северо-Казахстанском государственном университете им. М.Козыбаева. Я сложил свои полномочия ректора. Это мое решение – не одного дня размышлений. Долго думал. Все-таки принял именно это решение – уйти», - написал С.Омирбаев.

Он поблагодарил коллектив за совместную работу и подвел своеобразную черту своей деятельности на посту ректора североказахстанского вуза.

«… мы вместе достигли очень многого: 1) вдвое увеличился контингент обучающихся – это значит студенты нам поверили!; 2) вырос объем бюджета – это значит расширились наши возможности закупать новое оборудование, увеличивать заработную плату, ремонтировать аудитории и общежития; 3) наши призовые места в рейтинге НПП «Атамекен» – это 27 первых, вторых и третьих мест по образовательным программам, а также это наше вхождение топ-10 лучших вузов страны; 4) открытие новых специальностей, разработка инновационных междисциплинарных образовательных программ – это реальный результат работы Академических комитетов; 5) мы разработали новую Академическую политику, одними из первых среди вузов страны разработали Политику внутреннего обеспечения качества и Правила академической честности, создали Офис перемен и Центр креативной индустрии, ввели новую должность – комплаенс академический офицер; 6) усилилась интернационализация образования, за эти годы более, чем в 6 раз вырос контингент иностранных студентов, теперь наши студенты обучаются в поликультурной среде», - написал С.Омирбаев.

Он поблагодарил студентов вуза «за их прямоту, за их креативность, за их максимализм, за тот опыт, который они мне дали» и пожелал дальнейшего процветания вузу.

В должности ректора вуза СКГУ им.М.Козыбаева С.Омирбаев проработал три года.

В пресс-службе вуза информацию об уходе ректора подтвердили. Пока место остается вакантным.