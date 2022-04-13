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    Полномочия по глубокой переработке кожи и шерсти не будут передавать Минсельхозу

    13 Апреля 2022, 18:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прокомментировал возможность передачи вопроса глубокой переработки кожи и шерсти в ведение Министерства сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопросы производства сырья и первичной переработки шкур и шерсти относятся к компетенции Министерства сельского хозяйства. При этом, глубокая переработка шкур и шерсти относится к легкой промышленности и обрабатывающему сектору, находящимся в ведении Министерства индустрии и инфраструктурного развития. В свою очередь, меры поддержки четко разграничены и предусмотрены как при первичной, так и при глубокой переработке», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    «В этой связи передача вопросов глубокой переработки кожи и шерсти из ведения Министерства индустрии и инфраструктурного развития в Министерство сельского хозяйства не рассматривается», - отметил Премьер.

    Напомним, депутаты Сената предложили передать Министерству сельского хозяйства полномочия по включению в существующие программы государственной поддержки агропромышленного комплекса проектов по глубокой переработке шкур и шерсти, поскольку при нынешнем подходе большая часть шерсти овец не используется, а отправляется в утиль.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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