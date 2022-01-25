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    Полномочия главы БРК досрочно прекращены

    25 Января 2022, 17:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением единственного акционера (АО «НУХ «Байтерек») от 24 января 2022 года досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова в качестве Председателя Правления и члена Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на службу по связям с общественностью Банка.

    Исполняющим обязанности главы БРК с 25 января 2022 года назначена Сандугаш Кенжебаева, ранее занимавшая должность заместителя Председателя Правления Банка.

    Абай Саркулов родился 13 августа 1981 года в Актюбинской области. В 2003 году с отличием закончил экономический факультет Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова по специальности «Банковское дело».

    Свою трудовую деятельность в Банке Развития Казахстана Абай Саркулов начал в марте 2007 года, пройдя путь от менеджера Управления кредитования инфраструктурных проектов до заместителя председателя Правления.

    С февраля 2017 года по апрель 2019 года Абай Саркулов возглавлял исполнительный орган АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

    Председателем Правления БРК Абая Саркулова назначили в апреле 2019 года, на этом посту он сменил Болата Жамишева.

    «Коллектив Банка Развития благодарит Абая Саркулова за эффективную работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», - говорится в сообщении.

    Напомним, в ходе заседания Мажилиса Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил перестроить деятельность Банка развития Казахстана. Как отметил тогда Президент, много справедливых вопросов вызывает эффективность и доступность мер господдержки.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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