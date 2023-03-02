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    Полномочия акимата в сфере градостроительного контроля усилят в Алматы

    2 Марта 2023, 14:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев анонсировал изменения в законодательстве, усиливающие полномочия акимата города в сфере градостроительного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Одна из жительниц Медеуского района на встрече с акимом заявила о незаконном захвате территории рестораном по улице Кунаева.

    «Почему ресторан вырубает деревья, застелил газон и часть арыка асфальтом, чтобы сделать парковку, а на это закрываются глаза?» - спросила женщина.

    Ерболат Досаев ответил, что субъекты бизнеса в городе находятся под мораторием.

    «К сожалению, незаконные строения, киоски в городе я не могу убрать. Я не имею права, потому что я должен подать в суд, он вынесет решение, а владельцы имеют право подать апелляцию, кассацию. У нас многие компании в рамках тех разрешений, которые им дали на строительство, реконструкцию и так далее, могут у дороги полметра забрать или у тротуара, хотя эти полметра ничего не решают для них. Поэтому, к сожалению, мы с такими фактами сталкиваемся, но надеемся, что, если возможности градостроительного контроля у нас в городе будут усилены, ситуация разрешится. Президент меня поддержал, и мы изменения законодательные сделаем и получим такие права», - сказал аким.

    Аким района Еркебулан Оразалин добавил, что сотрудники акимата встречались с представителями ресторана, к ним есть вопрос по пристройке, которая на полтора метра выступает на тротуар.

    «Мы комплексно этим вопросом занимаемся, в судебном порядке будем доводить до результата по сносу. Что касается асфальтового покрытия, которое они сделали со своей стороны тротуара, восстановительные работы будут проведены за счет собственника здания», - заявил районный аким.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство
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