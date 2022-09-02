Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мнения

    Полноценные экономические результаты невозможны без реформ – кыргызстанский политолог

    2 Сентября 2022, 22:54

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Послании народу Казахстана Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым выдвинуты несколько инициатив, среди которых, с учетом сложной экономической ситуации в мире, сказывающейся на странах Центральной Азии, основное внимание сосредоточено на поддержке бизнеса и экономики и структурных переменах в них, об этом высказался кыргызстанский политолог, сопредседатель клуба региональных экспертов КР «Пикир» Игорь Шестаков, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По мнению эксперта, данная инициатива вполне оправдана, в настоящее время лидеры многих государств уделяют внимание государственной поддержке бизнес-структурам. В выступлении озвучена необходимость оказания помощи малому и среднему бизнесу, в котором занято достаточно большое количество казахстанцев, являющемуся «кровеносной артерией» экономики.

    «Весь курс Президента К. Токаева с момента его прихода основывался на необходимости структурных перемен именно в социально-экономических секторах. Его заявление о поддержке со стороны государства, о необходимости модернизации и цифровизации стратегических, экономических секторов является тем лейтмотивом, который Глава государства заявлял на протяжении всего президентского срока. Важным прозвучал посыл о необходимости перехода от «красивых» слов к делам, поскольку общество не только в Казахстане, но и в Кыргызстане воспринимает власть не по обещаниям, а по решению насущных, в первую очередь, социально-экономических задач», - отметил И. Шестаков.

    «Конечно, невозможно добиться полноценных экономических результатов, не проводя те реформы, которые необходимы сегодня во власти. Власть выступает борцом за справедливость, а для выполнения данных обещаний необходимы досрочные парламентские и президентские выборы. На мой взгляд, с помощью предстоящих выборов Глава государства Казахстана подтвердил свой статус лидера страны», - добавил спикер.

    Вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Реформы Токаева
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    В Алматы международные эксперты обсудили вопросы преодоления современных вызовов
    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай
    Нужно пересмотреть возраст выхода лесников на пенсию – эксперт
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей