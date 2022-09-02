Полноценные экономические результаты невозможны без реформ – кыргызстанский политолог

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Послании народу Казахстана Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым выдвинуты несколько инициатив, среди которых, с учетом сложной экономической ситуации в мире, сказывающейся на странах Центральной Азии, основное внимание сосредоточено на поддержке бизнеса и экономики и структурных переменах в них, об этом высказался кыргызстанский политолог, сопредседатель клуба региональных экспертов КР «Пикир» Игорь Шестаков, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению эксперта, данная инициатива вполне оправдана, в настоящее время лидеры многих государств уделяют внимание государственной поддержке бизнес-структурам. В выступлении озвучена необходимость оказания помощи малому и среднему бизнесу, в котором занято достаточно большое количество казахстанцев, являющемуся «кровеносной артерией» экономики.

«Весь курс Президента К. Токаева с момента его прихода основывался на необходимости структурных перемен именно в социально-экономических секторах. Его заявление о поддержке со стороны государства, о необходимости модернизации и цифровизации стратегических, экономических секторов является тем лейтмотивом, который Глава государства заявлял на протяжении всего президентского срока. Важным прозвучал посыл о необходимости перехода от «красивых» слов к делам, поскольку общество не только в Казахстане, но и в Кыргызстане воспринимает власть не по обещаниям, а по решению насущных, в первую очередь, социально-экономических задач», - отметил И. Шестаков.

«Конечно, невозможно добиться полноценных экономических результатов, не проводя те реформы, которые необходимы сегодня во власти. Власть выступает борцом за справедливость, а для выполнения данных обещаний необходимы досрочные парламентские и президентские выборы. На мой взгляд, с помощью предстоящих выборов Глава государства Казахстана подтвердил свой статус лидера страны», - добавил спикер.

Вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.