Полная отмена смертной казни подтверждает приверженность страны идеям гуманизма - Руслан Токтагулов

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Полная отмена смертной казни подтверждает приверженность нашей страны идеям гуманизма и ценностям, провозглашенным в Международном пакте о гражданских и политических правах, и является свидетельством прогресса в области прав человека и обеспечении конституционной гарантии права на жизнь. Об этом рассказал старший помощник Генерального Прокурора РК Руслан Токтагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мире насчитывается более 150 стран, отказавшихся от смертной казни законодательно или на практике. Казахстан также продвигается в русле общемировых тенденций и последовательно следует этому курсу.

Об ограничении сферы смертной казни было указано в Государственной программе правовой реформы 1994 года. В 1997 было вдвое сокращено число преступлений, за которые предусматривалась смертная казнь. В Концепции правовой политики 2002 года этот курс был подтвержден и продолжен. В 2006 году Республика присоединилась к Заявлению Европейского Союза об отмене смертной казни и в 2007 году конституционно ограничила сферу ее применения. Указом от 17 декабря 2003 года Президента Республики Казахстан введен бессрочный мораторий на исполнение смертной казни, который действует «до решения вопроса о ее полной отмене».

Очередным шагом стала ратификация Казахстаном 2 января 2021 года Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, который направлен на отмену смертной казни. На текущий момент его участниками являются 89 государств. Из ближайших соседей Казахстана ратифицировали этот протокол и полностью отменили смертную казнь Грузия, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Кыргызстан.

На состоявшемся недавно шестом заседании Национального совета общественного доверия Глава государства вновь подтвердил решение о полной отмене смертной казни без каких-либо условий», - рассказал старший помощник Генерального прокурора.

В настоящее время проект закона, направленный на полное исключение смертной казни из законодательства, рассматривается в стенах Парламента.

«Полная отмена смертной казни подтверждает приверженность нашей страны идеям гуманизма и ценностям, провозглашенным в Международном пакте о гражданских и политических правах, и является свидетельством прогресса в области прав человека и обеспечении конституционной гарантии права на жизнь.

Следует заметить, что Второй Факультативный Протокол практически исключает восстановление смертной казни на национальном уровне, поскольку любое государство-участник, желающее вновь ввести смертную казнь, сначала должно выйти из Протокола. Однако в Протоколе нет механизма выхода из него. Отсутствие в Протоколе процедурной оговорки о выходе означает, что после ратификации государством Второго Факультативного Протокола смертная казнь никогда не может быть вновь введена без нарушения международного права», - добавил он.