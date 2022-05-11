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    Полмиллиона тенге требовал следователь от подозреваемого в Темиртау

    11 Мая 2022, 19:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нечистые на руку чиновники пользуются правовой неграмотностью населения. Об этом в ходе брифинга в СЦК заявил Дидар Смагулов - член специальной мониторинговой группы «Ел намысы», контролирующей выполнение поручений Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К примеру, в городе Темиртау Карагандинской области следователь Восточного отдела полиции требовал от подозреваемого взятку в размере 500 тыс. тенге якобы для прекращения уголовного дела, тогда как для этого были все законные основания. Обратившись к нам, он (подозреваемый – прим. авт.) получил соответствующую консультацию, мы сразу подключили Антикоррупционную службу, органы собственной безопасности МВД, и данное лицо (следователь – прим. авт.) было выявлено при получении транша этой взятки», – рассказал член мониторинговой группы Дидар Смагулов.

    По его мнению, в данном случае следователь злоупотребил своими служебными полномочиями, пользуясь незнанием законов подозреваемым. В настоящее время дело передано в суд.

    Ранее в ходе брифинга председатель специальной мониторинговой группы Рафаэль Гасанов рассказал, что в сферу контроля группы входят вопросы, начиная от масштабных реформ, объявленных Президентом, до социальных проблем, в том числе справедливые судебные решения, справедливое проведение выборов, возможность проведения мирных митингов для донесения настроений общества до власти.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Карагандинская область Коррупция Общество
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