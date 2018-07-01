Полмиллиона тенге предлагается за информацию об убийстве 18-летней костанайки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский региональный фонд содействия борьбе с преступностью объявил вознаграждение за информацию об убийстве 18-летней девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Председатель фонда полковник полиции в отставке Владимир Головко обратился к населению с просьбой оказать содействие сотрудникам ДВД Костанайской области в раскрытии преступления, совершенного в отношении Дарьи Махартовой.

«Фондом выделено вознаграждение в размере 500 тысяч тенге за предоставленную достоверную информацию о преступлении, а также о лице, его совершившем.

Информацию нужно сообщить по следующим телефонам: 102, 52-68-08, 52-60-21, 52-60-22, 52-60-54. Анонимность гарантируется»,- сообщили в ДВД.

В распространяемой ориентировке отмечается, что тело Дарьи Махартовой с признаками насильственной смерти было обнаружено 21 июня. Данный факт зарегистрирован в едином реестре по ст. 99, ч. 2 п.5 - убийство с особой жестокостью.

«По данному факту подозревается: парень неустановленной национальности, рост 170-175 см., худощавого телосложения, на вид 25-35 лет, волосы черные, лицо смуглое. Был одет: футболка белого или светло серого цвета, шорты темно цвета возможно в клеточку», - отпевается в ориентировке.







Напомним, 18-летняя Дарья Махартова 20 июля вечером вышла на пробежку и с тех пор не выходила на связь. К поиску были подключены волонтеры Костаная и неравнодушные люди. Чуть позже 18-летнюю жительницу Затобольска нашли мертвой в лесопосадках близ Костаная. Полицейскими начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Позже полиция распространила фоторобот подозреваемого.

Также стало известно о том, что не отреагировавших должным образом на вызов в день смерти 18-летней Дарьи Махартовой двух полицейских Костаная арестовали.