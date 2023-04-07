Полмиллиона кубометров древесины ежегодно потребляет СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ежегодный объем потребления древесины в среднем составляет 550 тысяч кубометров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбута Исманова, большая часть указанного объема приходится на топливную древесину - 350-380 тысяч кубометров.

«В рубку насаждения назначаются строго в соответствии с лесным законодательством и материалами лесоустройства. Стоимость одного кубометра древесины, заготовленной при проведении санитарных рубок, составляет две тысячи тенге для физических и юридических лиц. Цена ниже на 25-40%, чем в соседних регионах республики. Например, в Акмолинской она составляет от 2,6 тысячи тенге, Павлодарской – 3 тысячи, Костанайской – 3,6 тысячи тенге», - отметил Б. Исманов.



