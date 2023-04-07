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    Полмиллиона кубометров древесины ежегодно потребляет СКО

    7 Апреля 2023, 21:22

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ежегодный объем потребления древесины в среднем составляет 550 тысяч кубометров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбута Исманова, большая часть указанного объема приходится на топливную древесину - 350-380 тысяч кубометров.

    «В рубку насаждения назначаются строго в соответствии с лесным законодательством и материалами лесоустройства. Стоимость одного кубометра древесины, заготовленной при проведении санитарных рубок, составляет две тысячи тенге для физических и юридических лиц. Цена ниже на 25-40%, чем в соседних регионах республики. Например, в Акмолинской она составляет от 2,6 тысячи тенге, Павлодарской – 3 тысячи, Костанайской – 3,6 тысячи тенге», - отметил Б. Исманов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология
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