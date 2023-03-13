Полмиллиона человек протестуют в Израиле против пересмотра судебной системы
Организаторы заявили, что в Тель-Авиве собралось около 240 тысяч человек, еще около 250 тысяч - примерно в 100 других местах по всей стране, в том числе около 20 тысяч - возле резиденции президента в Иерусалиме.
По оценкам израильской компании Crowd Solutions, только в Тель-Авиве на улицы вышли около 200 тысяч человек. Митинги с меньшим числом участников прошли как минимум в 95 различных местах по всей стране, включая Иерусалим, Ашдод, Эфрат, Модиин, Нетанию, Кфар-Саб, Явне, Герцлию, Бейт-Шемеш, Ришон ле-Цион и Бат-Ям.
«Это крупнейшая ночь протеста в истории Государства Израиль», — говорится в заявлении организаторов.
Митинги носили преимущественно мирный характер, за исключением нескольких случаев, нарушителей в которых задержала полиция за использование петард, а также за попытки заблокировать движение шоссе Аялон в Тель-Авиве - ключевой транспортной артерии в центре Израиля.
Критики законопроекта, продолжающие выходить на улицы Израиля, вот уже десятую неделю подряд считают, что изменения разрушат систему сдержек и противовесов в стране и сконцентрируют власть в руках премьер-министра и его союзников.
В ответ премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает обвинения и заявляет, что цель законопроекта состоит в том, чтобы сбалансировать ветви власти.
Организаторы протестов заявили, что еще больше усилят свой ответ, если правительство не прекратит продвигать законопроект, пообещав провести в следующий четверг, 16 марта, «день эскалации сопротивления».
В минувший четверг протестующие устроили беспрецедентный день протестов и беспорядков, заблокировав шоссе Аялон в центре Израиля примерно на два часа и перекрыв дороги к аэропорту «Бен-Гурион». Таким образом протестующие попытались помешать поездке Биньямина Нетаньяху в Рим в эти выходные. Автомобили, едущие с медленной скоростью, закупорили дороги к аэропорту, тем самым заставив премьера направиться в аэропорт на вертолете.
Организаторы акции протеста заявили, что в следующую среду они попытаются сорвать запланированный вылет премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Берлин.
Протесты нарастают по мере того, как реформы приближаются к ратификации. Некоторые военные резервисты пригрозили не выполнять приказы о призыве. Президент Исаак Херцог призвал правящую коалицию остановить принятие закона, назвав его «угрозой основам демократии» и провести диалог.
Фото: The Times of Israel