Полмиллиона человек протестуют в Израиле против пересмотра судебной системы

АММАН. КАЗИНФОРМ - В субботу вечером в Израиле состоялись уже десятые по счету массовые демонстрации против усилий правительства по пересмотру судебной системы. Организаторы заявили, что на акции протеста по всей стране пришло около полумиллиона человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Times of Israel.

Организаторы заявили, что в Тель-Авиве собралось около 240 тысяч человек, еще около 250 тысяч - примерно в 100 других местах по всей стране, в том числе около 20 тысяч - возле резиденции президента в Иерусалиме.

По оценкам израильской компании Crowd Solutions, только в Тель-Авиве на улицы вышли около 200 тысяч человек. Митинги с меньшим числом участников прошли как минимум в 95 различных местах по всей стране, включая Иерусалим, Ашдод, Эфрат, Модиин, Нетанию, Кфар-Саб, Явне, Герцлию, Бейт-Шемеш, Ришон ле-Цион и Бат-Ям.

«Это крупнейшая ночь протеста в истории Государства Израиль», — говорится в заявлении организаторов.

Митинги носили преимущественно мирный характер, за исключением нескольких случаев, нарушителей в которых задержала полиция за использование петард, а также за попытки заблокировать движение шоссе Аялон в Тель-Авиве - ключевой транспортной артерии в центре Израиля.

Критики законопроекта, продолжающие выходить на улицы Израиля, вот уже десятую неделю подряд считают, что изменения разрушат систему сдержек и противовесов в стране и сконцентрируют власть в руках премьер-министра и его союзников.

В ответ премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает обвинения и заявляет, что цель законопроекта состоит в том, чтобы сбалансировать ветви власти.

Организаторы протестов заявили, что еще больше усилят свой ответ, если правительство не прекратит продвигать законопроект, пообещав провести в следующий четверг, 16 марта, «день эскалации сопротивления».





В минувший четверг протестующие устроили беспрецедентный день протестов и беспорядков, заблокировав шоссе Аялон в центре Израиля примерно на два часа и перекрыв дороги к аэропорту «Бен-Гурион». Таким образом протестующие попытались помешать поездке Биньямина Нетаньяху в Рим в эти выходные. Автомобили, едущие с медленной скоростью, закупорили дороги к аэропорту, тем самым заставив премьера направиться в аэропорт на вертолете.

Организаторы акции протеста заявили, что в следующую среду они попытаются сорвать запланированный вылет премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Берлин.

Протесты нарастают по мере того, как реформы приближаются к ратификации. Некоторые военные резервисты пригрозили не выполнять приказы о призыве. Президент Исаак Херцог призвал правящую коалицию остановить принятие закона, назвав его «угрозой основам демократии» и провести диалог.

Фото: The Times of Israel