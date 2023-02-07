Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Полковника полиции задержали в Туркестанской области

    7 Февраля 2023, 16:06

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба по Туркестанской области начала досудебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции Сауранского района Туркестанской области в звании полковника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Он подозревается в получении мошенническим путем денег в размере 1 млн тенге за содействие в привлечении к уголовной ответственности виновных лиц и возмещения ущерба по уголовному делу, которое расследуется в полиции по факту мошенничества.

    В связи с полным признанием вины и возмещением ущерба с санкции следственного суда в отношении должностного лица санкционирована мера пресечения «домашний арест», - проинформировали в Антикоре.

    Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Ранее сообщалось, что специалиста управления образования Шымкента задержали по подозрению в коррупции. Его изобличили в получении взятки.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Туркестанская область Борьба с преступностью Коррупция МВД РК Регионы Борьба с коррупцией Туркестан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стоимость лота при госзакупках завысили в 1200 раз в Алматинской области
    Защищены права 209 занимающихся грузоперевозками акмолинских предпринимателей
    Полицейские собирали поборы с продавцов рынка «Алтын орда» - Антикор
    Коррупционные схемы выявлены в деятельности ряда костанайских госорганов и предприятий
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров