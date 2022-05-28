Полковник Диля Ахметова – о службе в составе миротворческой миссии ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рабочий день полковника Дили Ахметовой из Казахстана, служившей в составе миротворческой миссии ООН в Ливане, начинался в восемь утра и заканчивался в десять вечера. Работали миротворцы без выходных, в 40-градусную жару. Однажды, в сентябре 2019 года, ей пришлось пережить минометную атаку. Несмотря на трудности, желание помочь людям, живущих в условиях войны, было сильнее, призналась полковник Ахметова в интервью Службе новостей ООН, передает МИА «Казинформ».

Жизнь в условиях войны

«Безнадежность! Это то, что я увидела в глазах не только у взрослых, но и детей, оказавшись по долгу службы в Ливане. Чуть позже я поняла, что это от того, что люди здесь живут под прессом войны вот уже много лет», – так начала свой рассказ полковник Диля Ахметова. «Ливан – очень красивая, уникальная страна. Земля и климат позволяют собирать несколько урожаев в год. Но люди не пользуются этим, потому что боятся все потерять в один момент. Из-за продолжающейся войны они живут в постоянном страхе. Когда царит мир, люди покупают квартиры, вкладываются в детей и в образование, строят планы на будущее. А в Ливане говорят: «Зачем я буду вкладываться, если завтра могу все потерять«», – рассуждает полковник Ахметова.

Во время ее миссии в Ливане в сентябре 2019 года ей пришлось пережить минометную атаку по двум деревням, неподалеку от которых располагалась база миротворцев. «Вдруг неожиданно завыли сирены. В первые моменты не сразу смогла понять, что происходит: кто-то хватает экипировку, кто-то бронежилеты, каски, и все бегут в бомбоубежище. Тогда мне пришлось провести там около пяти часов. Было действительно страшно», – поделилась она.

Если не я, то кто?

Диля Ахметова из семьи военных, но профессию выбрала поначалу мирную – преподаватель английского языка. Одно время работала в школе, но так сложилось, что, учитывая ее педагогический стаж и знание иностранного языка, ей предложили работу в Лингвистическом центре Министерства обороны. Так началась ее военная карьера.

«Когда мне предложили продолжить службу в учебном центре «Партнерство во имя мира«, началась совершенно новая глава в моей жизни и карьере. Я решила, чтобы учить других, в основном молодых ребят работе в зоне боевых действий, я сама должна на собственном опыте понять, что это значит быть миротворцем. И вскоре вошла в состав одной из первых групп контингента из Казахстана, направленного для службы в составе миротворческой миссии ООН в Ливан», – рассказала Диля Ахметова.

Ее направили в сектор «Запад» – это штаб-квартира, находящаяся под командованием Италии возле ливанского города Шама на юго-востоке страны, недалеко от границы с Израилем. По прибытию Диля получила назначение нести службу в сфере военно-гражданского сотрудничества. В круг ее обязанностей входило быть в контакте с мухтарами (главами небольших городов) и жителями 109 деревень, чтобы узнавать, какая помощь им необходима.

«Задач у нас было много. Мы развертывали выездные медицинские и стоматологические пункты в тех деревнях, где не было больниц и поликлиник, прокладывали дороги, строили и ремонтировали школы и интернаты, церкви и мечети. Обучали местное население английскому и итальянскому языкам, а еще организовывали курсы кройки и шитья для женщин, чьи мужья погибли во время вооруженных конфликтов, чтобы они могли овладеть навыками, которые бы позволяли им зарабатывать», – перечислила полковник Ахметова. Особое внимание уделяли детям: разворачивали палаточные летние лагеря для детей-сирот, обучали игре в футбол, проводили различные конкурсы.

Как правило, рабочий день миротворцев начинался в восемь утра и заканчивался в десять вечера. Работали без выходных, в 40-градусную жару. Несмотря на трудности, желание помочь людям, живущих в условиях войны, было сильнее.

Зачем женщины идут в ряды миротворцев?

На вопрос о том, почему женщины идут в ряды миротворцев, Диля Ахметова ответила тоже вопросом: «Я думаю, все понимают, в каком положении оказываются женщины там, где идет война?» Во-первых, не секрет, что именно женщины и девочки подвергаются сексуальному насилию в условиях вооруженных конфликтов.

«Например, в таких странах, как Конго, Мали и Южный Судан очень много случаев сексуального насилия над женщинами и девочками. Насилие – это как одна из тактик войны. В истории многих стран известны случаи, когда изнасилованные женщины беременели от вражеских солдат и они подвергались унижениям уже со стороны соплеменников, их изгоняли из родного дома, деревень и общин. В таких случаях помочь женщинам и девочкам могут миротворцы из числа женщин, так как в отношении мужчин в военной форме у пострадавших формируется страх и недоверие», – пояснила Ахметова.

Во-вторых, в ходе любого военного конфликта мужчины в большинстве своем уходят воевать, а женщины остаются с детьми и стариками, и на их плечи ложится ответственность за безопасность семьи и пропитание. Поэтому роль женщины в сохранении семьи, потомства в условиях военного времени очень важна», – подчеркнула она.

В настоящее время полковник Ахметова занимает должность начальника управления миротворческой подготовки Центра миротворческой подготовки Министерства обороны Казахстана. Она обучает офицеров и сержантов основам миротворческого дела. Здесь проходят подготовку казахстанские военные наблюдатели для Западной Сахары и миротворцы для Ливана. Она считает, что если девушки хотят идти служить в армию, то двери для них открыты. Диля советует учить языки, и не только английский.

«Сегодня в системе миротворчества ООН женщины достаточно востребованы, но им надо быть готовыми ко всем тяготам и лишениям воинской службы», – подчеркнула Ахметова. В XXI веке вопрос значимости и востребованности миротворческих сил остается актуальным.

«Несмотря на то, что человечество сегодня могло бы жить без войн, современные реалии, увы, показывают, что вооруженных конфликтов становится все больше и больше на карте мира. И наша армия должна быть готова к любому развитию ситуации, а в миротворческих миссиях она обретает колоссальный опыт совместной и слаженной работы с коллегами из других стран», – заметила Диля Ахметова.

Вклад Казахстана

Представитель структуры «ООН-женщины» в Казахстане Мария Доценко считает, что роль женщин в составе миротворческой миссии сложно переоценить. «Мы не можем говорить о безопасности женщин или об их роли в обеспечении безопасности без самих женщин. Особенно сейчас. Поэтому очень важно увеличение представленности женщин в военных структурах, в том числе на уровне принятия решений, в мирных и переговорных процессах», – отметила Мария Доценко.

Доценко добавила, что увеличение женского участия в секторе безопасности является актуальной задачей. Отправлять женщин для участия в миротворческих операциях ООН в Казахстане стали с 2018 года. На сегодня из более 500 миротворцев ООН от Казахстана лишь шесть составляют женщины. В казахстанской 70-тысячной армии доля женщин составляет меньше 10 процентов, то есть семь тысяч человек.



