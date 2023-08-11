Полкилометра провез на капоте полицейских нарушитель ПДД в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Полкилометра провез на капоте полицейских нарушитель ПДД в Кызылорде. Стражи порядка получили травмы, а злоумышленника задержали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Двумя инспекторами группы патрульной полиции Жанакорганского районного отдела полиции в целях охраны общественного порядка была остановлена автомашина, водитель которой нарушил ПДД. Полицейские в рамках закона попросили водителя выйти из машины и предъявить документы, однако тот, не подчинившись их законным требованиям, попытался оставить место происшествия. Водитель вел себя очень агрессивно и не реагировал на требования полицейских.

Кроме этого, он снял государственные номера своего авто. Не подчиняясь требованиям полицейских, он полкилометра провез на капоте своей машины полицейских. Так, 22-летний житель Жанакорганского района, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции, оказал сопротивление. В результате сотрудники полиции получили травмы различной степени тяжести.

«По факту проводится досудебное расследование по п. 1. ч. 4. ст. 380 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Водитель взят под стражу. Автомашина водворена на штрафстоянку. Согласно ст. 380 УК РК за применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей подозреваемому лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сейчас исключена практика прекращения за примирением сторон уголовных дел по фактам оскорбления, неповиновения и применения насилия в отношении сотрудников полиции», – отметил начальник департамента полиции Кызылординской области Махсудхан Аблазимов.

С начала года в Кызылординской области зарегистрировано шесть фактов сопротивления сотрудникам полиции. В рамках закона по каждому делу приняты решения. Расследование преступлений, связанных с оскорблением, неповиновением и применением насилия в отношении сотрудников полиции при исполнении ими своих должностных обязанностей, находится на особом контроле начальника департамента полиции Кызылординской области.