Полиция расследует акт вандализма в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде начато досудебное расследование по факту повреждения «Памятника погибшим шахтерам», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в ДВД области, по факту осквернения памятника погибшим шахтерам начато досудебное расследование по статье 294 Уголовного Кодекса РК «Вандализм».
Сотрудниками полиции принимается меры установления личностей и задержания подозреваемых. Допрошены свидетели и очевидцы с целью получения информации, способствующие раскрытию преступления.
Кроме того, орентирован весь личный состав органов внутренних дел города Караганды.
Напомним, в центральном парке Караганды на памятнике погибшим шахтерам неизвестные разбили плиты и украли медные таблички. На месте инцидента уже ведутся работы по восстановлению мемориального комплекса.
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