Полиция расследует акт вандализма в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде начато досудебное расследование по факту повреждения «Памятника погибшим шахтерам», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДВД области, по факту осквернения памятника погибшим шахтерам начато досудебное расследование по статье 294 Уголовного Кодекса РК «Вандализм».

Сотрудниками полиции принимается меры установления личностей и задержания подозреваемых. Допрошены свидетели и очевидцы с целью получения информации, способствующие раскрытию преступления.

Кроме того, орентирован весь личный состав органов внутренних дел города Караганды.

Напомним, в центральном парке Караганды на памятнике погибшим шахтерам неизвестные разбили плиты и украли медные таблички. На месте инцидента уже ведутся работы по восстановлению мемориального комплекса.