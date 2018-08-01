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Полиция Алматы раскрыла преступление с мальчиком на ВОАД: его бил камнем собственный отец

1 Августа 2018 19:01 614
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Полиция Алматы раскрыла преступление с мальчиком на ВОАД: его бил камнем собственный отец

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нашелся виновник, нанесший тяжелую травму мальчику, которого нашли у Восточной объездной дороги с пробитой головой. В полиции сообщили, что ребенка травмировал собственный отец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции установили истинные причины происшествия с 4-летним  Мухаммедом Аскароглы. 

«Первоначально следствие шло по ложному следу, исходя из показаний девушки - очевидца, которая сообщила о том, что мальчика сбила машина черного цвета. Позже выяснилось, что это информация недостоверна. Показания девушки шли вразрез результатам оперативных мероприятий, а также данными видеокамер. Таким образом, установлено, что ребенка не сбивала машина, а травма Мухаммеда не соответствует дорожно-транспортному происшествию», - сообщила официальный представитель ДВД города Алматы Салтанат Азирбек.

На записи одной из видеокамер, полиция обнаружила мальчика, идущего с взрослым человеком вдоль дороги.

«Следствием параллельно отрабатывались другие возможные версии происшествия. Были изучены показания других очевидцев, а также иная доказательная база. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина, установлено, что отец Мухаммеда ведет его за руку вдоль проезжей части, а потом завел мальчика в безлюдное место и, разгневавшись поведению, ударил сына камнем по виску. Чтобы провести тщательный осмотр места происшествия, мы скосили траву и нашли орудие преступления - тот самый камень, а также признаки присутствия на этом месте взрослого человека», - добавила С. Азирбек.

В полиции добавили, что небольшой ковер, на котором лежал Мухаммед, принадлежит жительнице дома, что расположен рядом с местом происшествия. После обнаружения ребенка женщина вынесла коврик и постелила под него.

В настоящее время Мурат Аскар-оглы признался в совершении данного преступления и уточнил, что на тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения.

«С утра выпил, сын был со мной, он был сильно беспокойным. Я взял камень и ударил его прямо по виску, он упал, а я испугался, сел в автобус, доехал до работы, там же умылся. Я прошу прощения у всех казахстанцев, у сотрудников полиции. Я готов понести наказание и не заслуживаю пощады», - заявил отец Мухамеда, Мурат.   

Ход расследования также находился на контроле прокуратуры города.  В ведомстве отметили, что оценка действий каждого участника события, в том числе и девушки-очевидца, которая повела следствие по ложному следу, будет дана в соответствии с требованием закона. За дачу ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность. Благодаря профессионализму сотрудников полиции Алматы обстоятельства преступления раскрыты, подозреваемый задержан. Досудебное расследование проводится по ст. 106 УК РК.

 

 

 

 

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Ключевые слова: МВД РК, Происшествия, Алматы,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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