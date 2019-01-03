Полицейского из скандального видеоролика уволили – МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейского, фигурировавшего в скандальном видеоролике, уволили. Об этом сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решением дисциплинарной комиссии заместитель начальника первого курса Карагандинской академии А.Тастайбеков уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу», - написал Алмас Садубаев на своей странице в Фейсбук

Кроме этого, как отмечено в сообщении, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители и руководство учебного заведения.

Ранее сообщалось, в Министерстве внутренних дел РК прокомментировали скандальный видеоролик с полицейскими.

По сведениям МВД РК, распространяемое видео, на кадрах которого должностное лицо ведомственного учебного заведения поздравляет своих коллег, изучено.

«Оно снято 31 декабря 2018 года в Карагандинской академии МВД заместителем начальника первого курса. По факту случившегося проводится служебная проверка, по результатам которой указанный сотрудник и его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения», - говорится в сообщении представителя МВД.

Напомним, в соцсетях распространяется видеоролик, в котором мужчина в полицейской форме, поздравляя «братьев» с Новым годом, желает, чтобы их «правнуки пользовались нашими связями».

«Присоединяюсь к словам «Антибиотика». Пусть наша дружба будет бескорыстной. Мы делали поступки просто так, так как мы - братва. Грубо говоря - банда! Процветания Казахстану и нашим семьям. Ура, товарищи!» - говорит мужчина на видео.