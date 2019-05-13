Полицейский руками откопал мальчика из-под завала в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Драма разыгралась в одном из дворов города Экибастуза, закончившись благополучно, только благодаря вовремя подоспевшим полицейскому и скорой помощи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Участковый инспектор полиции отдела местной полицейской службы управления полиции Экибастуза старший лейтенант Тахир Касумов при проведении обхода административного участка, получив вызов, что во дворе дома № 105 по улице Машхура Жусупа двое детей провалились в траншею, поспешил на место происшествия», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Прибыв на место, Тахир Касумов увидел, что ребёнка засыпало землёй в траншее. Не теряя времени, Тахир спустился вниз и стал откапывать землю руками, не рискуя откапывать грунт лопатой, так как была вероятность нанесения по неосторожности травмы ребёнку.

«Вытащив ребёнка из-под завала, осторожно положил на спину, очистил ему рот от земли, - рассказали в полиции. - Мальчик не подавал признаков жизни. Положив его на колено, Тахир начал делать ему искусственное дыхание и массаж сердца, после чего мальчик задышал».

После полицейский передал пострадавшего прибывшим на место работникам скорой медицинской помощи.

В экибастузскую больницу были доставлены двое детей.

«Несовершеннолетние, 2011 и 2012 годов рождения, играя на насыпи траншеи по улице Машхура Жусупа, упали в яму глубиной около 2,5 метра и были засыпаны землёй. К расположенной рядом АЗС прибежал маленький мальчик и попросил помощи у кассира, пояснив, что двое его друзей упали в яму, - отметили в ведомстве. - Сразу же сообщили о случившемся в полицию. Одного мальчика вытащили, а второго не было видно, так как сильно засыпало землей».

Благодаря чётким и оперативным действиям старшего лейтенанта Тахира Касумова и своевременно оказанной первой медицинской помощи, мальчик был спасён.

Фото пресс-службы департамента полиции Павлодарской области.