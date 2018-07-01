Полицейские задержали автовора на месте преступления в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Автовор в момент ограбления попался полицейским в Шымкенте. Об этом сообщает местная полицейская служба города Шымкента, пишет otyrar.kz.
В центре Шымкента по улице Бейбитшилик двое неизвестных пытались ограбить машину, припаркованную во дворе. Злоумышленники вскрыли заднюю дверь Mercedes и начали искать ценные вещи в салоне автомашины. Поиски прервало появление участкового инспектора местной полицейской службы Шымкента. Он как раз обходил вверенный ему участок.
«Увидев полицию, злоумышленники бросились врассыпную. Одного из них инспектор задержал. Им оказался гражданин Кыргызстана», - сообщили в полиции.
Задержанный, 1993 года рождения. Он вместе с сообщником попал на камеру видеонаблюдения в тот момент, когда они вскрывали машину.
В данное время проводится досудебное расследование. Устанавливается его причастность к другим преступлениям. Ведутся поиски второго подозреваемого.
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