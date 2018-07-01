Полицейские в Астане проверяют рынок «Шанхай»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция ДВД Астаны организовала проверку рынка «Шанхай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается плановое оперативно-профилактическое мероприятие «Скупка» на территории рынка «Шанхай» в строительном секторе, направленное на выявление похищенного имущества, краж в организациях, на строительных объектах, в гаражных обществ и других», - сообщила пресс-секретарь ДВД Астаны Софья Колышбекова.





По ее словам, выявлены чугунные люки, кабель, б/у электрические строительные инструменты, железные ворота, радиаторы отопления, продавцы которых не могли объяснить их происхождение и предъявить подтверждающие документы.

«Проводятся проверочные мероприятия по изъятому имуществу», - добавила она.

Напомним, ранее полиция организовала проверку рынков «Коктал» и «Титан». В результате были задержаны подозреваемые в автоворовстве.



