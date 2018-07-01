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Полицейские в Астане проверяют рынок «Шанхай»

28 Июля 2018 18:17 155
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Полицейские в Астане проверяют рынок «Шанхай»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция ДВД Астаны организовала проверку рынка «Шанхай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Продолжается плановое оперативно-профилактическое мероприятие «Скупка» на территории рынка «Шанхай» в строительном секторе, направленное на выявление похищенного имущества, краж в организациях, на строительных объектах, в гаражных обществ и других», - сообщила пресс-секретарь ДВД Астаны Софья Колышбекова.

Полицейские в Астане проверяют рынок «Шанхай»

По ее словам, выявлены чугунные люки, кабель, б/у электрические строительные инструменты, железные ворота, радиаторы отопления, продавцы которых не могли объяснить их происхождение и предъявить подтверждающие документы.

«Проводятся проверочные мероприятия по изъятому имуществу», - добавила она.

Напомним, ранее полиция организовала проверку рынков «Коктал» и «Титан».  В результате были задержаны подозреваемые в автоворовстве. 

Полицейские в Астане проверяют рынок «Шанхай»

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Ключевые слова: Астана, Борьба с преступностью,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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