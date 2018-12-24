Полицейские спасли 5-летнего мальчика, взятого в заложники в Уральске
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Патрульный экипаж батальона дорожно-патрульной полиции управления полиции Уральска спас взятого в заложники 5-летнего мальчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.
Капитан Мухит Абулхаиров и лейтенант Жандос Кубаев приехали на вызов по адресу Достык, 244. Сообщалось, что во дворе неизвестные устроили драку.
Сотрудники полиции увидели, что в одной из квартир мужчина удерживает мальчика, приложив нож к его горлу. Он требовал позвать мать мальчика. Полицейским удалось отвлечь мужчину разговорами и освободить ребенка. 25-летний задержанный оказался сожителем женщины.
В отношении задержанного начато досудебное расследование по ст.115 УК. Родственники ребенка написали благодарственное письмо в адрес начальника департамента полиции. Полицейские были поощрены денежной премией.
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