Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -25 °С
Алматы: -2 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полицейские спасли 5-летнего мальчика, взятого в заложники в Уральске

24 Декабря 2018 12:51 139
Поделиться:
Полицейские спасли 5-летнего мальчика, взятого в заложники в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Патрульный экипаж батальона дорожно-патрульной полиции управления полиции Уральска спас взятого в заложники 5-летнего мальчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz

Новости по теме

Неизвестный захватил заложников на вокзале в Кельне

Капитан Мухит Абулхаиров и лейтенант Жандос Кубаев приехали на вызов по адресу Достык, 244. Сообщалось, что во дворе неизвестные устроили драку.

Сотрудники полиции увидели, что в одной из квартир мужчина удерживает мальчика, приложив нож к его горлу. Он требовал позвать мать мальчика. Полицейским удалось отвлечь мужчину разговорами и освободить ребенка. 25-летний задержанный оказался сожителем женщины.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по ст.115 УК. Родственники ребенка написали благодарственное письмо в адрес начальника департамента полиции. Полицейские были поощрены денежной премией.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив